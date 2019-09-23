Следователи проверяют видео с избиением девочки в Рубцовске

В социальных сетях был опубликован ролик, в котором несовершеннолетняя жительница Рубцовска подвергается унижению и физическому насилию со стороны сверстницы.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по данному факту. Ранее этим случаем занимались сотрудники полиции.

Инцидент произошел 17 сентября в Рубцовске. Четырнадцатилетняя девочка поставила свою сверстницу на колени, заставила извиняться и избила. Происходящее на телефон снимала 16-летняя школьница.

"В ходе проверки следователям предстоит изучить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в ведомстве.