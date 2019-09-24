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Вот это Удача. Огромный и неподъемный дом нашли у жены главы Росгвардии в Сибири

, ИА "Амител"
Дом находится в новом элитном коттеджном поселке Удача, а по цене не совпадает с декларациями
Примерная стоимость коттеджа в поселке Удача начинается от 40 млн / Фото: кадр из видео

Примерная стоимость коттеджа в поселке Удача начинается от 40 млн / Фото: кадр из видео

Новосибирский штаб ФБК сообщил, что нашел у семьи командующего войсками Росгвардии в Сибири Виктора Стригунова усадьбу в одном из самых элитных коттеджных поселков сибирской столицы. Опубликовано и короткое видео-расследование.

"Дом генерала Стригунова находится в новом коттеджном поселке Удача, его площадь – 527 квадратных метров. Чиновник-силовик зарегистрировал жилье в одном из самых дорогих и престижных уголков Новосибирска на свою жену в прошлом году. А всего двумя месяцами ранее Росгвардия разгоняла жителей нашего города дубинками во время мирного митинга против повышения пенсионного возраста", – пишут активисты.

По их расчетам, примерная стоимость коттеджа в поселке Удача начинается от 40 млн рублей. Это без отделки, мебели и золотых люстр.

Нашли и дом по соседству, который площадью в полтора раза меньше, а продают его за 62 млн рублей.

Активисты задаются вопросом, где можно заработать деньги? "Может, на Дальнем Востоке, где он до 2012 года возглавлял группировку внутренних войск МВД? Солдаты, которых кормили собачьими консервами, надолго запомнят службу под командованием генерала", – сообщает ФБК. 

Как пишет "Тайга.инфо", согласно декларации за 2018 год, на супругу Стригунова действительно зарегистрирован дом площадью 527,1 кв. метра. Он же находится в пользовании у ее мужа. Еще генерал пользуется несколькими земельными участками общей площадью более 4 тыс. кв. метров. Один из участков принадлежит его жене, еще два у нее так же в пользовании. Кроме того, у супруги гвардейца есть баня и автомобиль Toyota Highlander. При этом доход Стригунова за год составил 3,2 млн рублей, его жены – 346,3 тыс. рублей

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

24.09.2019 13:09
- гость -

мде.... берегов не видят... система вся гнилая... пилят всё что можно и нельзя....

24.09.2019 13:12
гость

ждите ФБК, опять на дуэль будут вызывать)

24.09.2019 13:21
гость

Неприглядно выглядит очень, Особенно на фоне зарплат учителей. Но, к сожалению, все скорее всего законно. У командующего войсками Росгвардии в Сибири зарплата вполне возможно в районе 300 тысяч, это со всеми премиальными и тринадцатой может быть в районе 5 млн в год. За 10-15 лет построить за 25 млн дом, который теперь стоит в районе 40 млн, он мог и законно. Такое расслоение общества не только печально, но и опасно

24.09.2019 13:32
гость

ну и чо??????

24.09.2019 13:45
- гость -

прогнили властьимущие, до кончиков ногтей прогнили

24.09.2019 13:46
Медведь-шатун

Прекратите раскачивать лодку, это все скрепы, мф радоватся должны - хоть у кого то жизнь удалась, Россия вперёд....

24.09.2019 13:52
гость

Так жизнь удалась у элит с обоих сторон. Не важно откуда идут деньги изнутри или извне, главное жизнь удалась

24.09.2019 13:55
- гость -

Игнорируем события, высасываем из мелочей.

24.09.2019 13:55
гость

Зато глава Росгвардии в Сибири не может иметь такой дом за рубежом. И это хорошо. Плохо, что наряду с таким домом у главы Росгвардии, учителя учат молодежь за такую зарплату, что она вряд ли будет уважать главу Росгвардии за такой дом

24.09.2019 13:57
- гость -

Не зря конторы Навального закрывают по всей стране - ишь чего удумал вертикаль пу тинскую раскачивать!!!

24.09.2019 14:05
гость

Навальный тоже не бесплатно раскачивает. Главе Росгвардии таких счетов никогда не увидеть. Но главе Росгвардии и своих счетов хватает. Плохо, что ему за это не стыдно, иначе таких домов бы не строил

24.09.2019 14:06
-гость-

это происки госдепа они хотят оклеветать наших честных сечиных lol

24.09.2019 14:07
- гость -

24.09.2019 13:32
гость
А то что обсуждаем как людей садят за 2 тысячи рублей, которые взяли деньги. А вот такие не при чем. Даже дела не заведут

24.09.2019 14:19
- гость -

Назащищал?

24.09.2019 14:21
гость

Закрывать конторы Навального глупость, человек вскрывает коррупцию за деньги зарубежных правозащитных организаций, что в этом плохого? Главное обеспечить прозрачность поступлений денег Навальному и будут законные поступления налогов в бюджет. Разве плохо если американцы будут участвовать в налоговых поступлениях в наш бюджет? Я как-то не слышал ни одного иска против Навального по защите чести и деловой репутации, значит он не врет. Иначе были бы иски.

24.09.2019 14:25
гость

24.09.2019 14:07
- гость -

Так в этом и проблема, что у него законно около 5 млн в год

24.09.2019 14:27
Fkt

А вы говорите: зачем на выборы ходить? или кто если не Вова?
На той же Украине, предыдущего президента по судам затаскали уже, а у нас стабильность: вор вору руки моет.

24.09.2019 14:34
гость

На Украине предыдущему президенту никто ничего сделать не может, его на бабки раскручивают

24.09.2019 14:36
Kos

Откуда дровишки ,Стригун

24.09.2019 14:38
гость

Да с законной зарплаты, она у него заоблачная

24.09.2019 14:45
- гость -

На гослужбе доходы нормальные. Тем более генерал.

24.09.2019 14:46
Бичевня и быдлота 5кл обр

Вот народ у нас странный. Ну нормально же, что целый генерал живёт как генерал. Радоваться надо. Заработал мужик.

24.09.2019 14:52
гость

Чему радоваться, если учитель работает не меньше, а пользы иногда от него больше. Но разница в зарплате неприличная. Или санитарка, которая за копейки фекалии убирает, иногда и генеральские. Опасно это. Дает почву для расшатывания обстановки

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