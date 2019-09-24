Вот это Удача. Огромный и неподъемный дом нашли у жены главы Росгвардии в Сибири

Новосибирский штаб ФБК сообщил, что нашел у семьи командующего войсками Росгвардии в Сибири Виктора Стригунова усадьбу в одном из самых элитных коттеджных поселков сибирской столицы. Опубликовано и короткое видео-расследование.

"Дом генерала Стригунова находится в новом коттеджном поселке Удача, его площадь – 527 квадратных метров. Чиновник-силовик зарегистрировал жилье в одном из самых дорогих и престижных уголков Новосибирска на свою жену в прошлом году. А всего двумя месяцами ранее Росгвардия разгоняла жителей нашего города дубинками во время мирного митинга против повышения пенсионного возраста", – пишут активисты.

По их расчетам, примерная стоимость коттеджа в поселке Удача начинается от 40 млн рублей. Это без отделки, мебели и золотых люстр.

Нашли и дом по соседству, который площадью в полтора раза меньше, а продают его за 62 млн рублей.

Активисты задаются вопросом, где можно заработать деньги? "Может, на Дальнем Востоке, где он до 2012 года возглавлял группировку внутренних войск МВД? Солдаты, которых кормили собачьими консервами, надолго запомнят службу под командованием генерала", – сообщает ФБК.

Как пишет "Тайга.инфо", согласно декларации за 2018 год, на супругу Стригунова действительно зарегистрирован дом площадью 527,1 кв. метра. Он же находится в пользовании у ее мужа. Еще генерал пользуется несколькими земельными участками общей площадью более 4 тыс. кв. метров. Один из участков принадлежит его жене, еще два у нее так же в пользовании. Кроме того, у супруги гвардейца есть баня и автомобиль Toyota Highlander. При этом доход Стригунова за год составил 3,2 млн рублей, его жены – 346,3 тыс. рублей