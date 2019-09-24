Жительница Барнаула подобрала забытые деньги. Ей грозит колония

45-летняя россиянка стала фигуранткой уголовного дела о краже, после того как взяла в банкомате 4 тысячи рублей, забытые жителем Барнаула.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 44-летний гражданин хотел снять со своей карты наличные деньги, но забыл их забрать. Вернувшись, он их не обнаружил, что и стало причиной обращения в полицию.

Правоохранительные органы, изучив записи камеры видеонаблюдения, установили личность подозреваемой. Ее задержали по горячим следам.

Правда, денег у нее не оказалось – она их успела потратить. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.