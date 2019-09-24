Ученые нашли клетки, стирающие память о снах

В мозгу существует группа клеток, которая отвечает за стирание полученной во снах информации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на научное издание Science.

К такому выводу пришла группа исследователей из Нагойского университета в Японии и Национального института неврологических расстройств и инсульта в США.

Они предположили, что за стирание воспоминаний о снах отвечают клетки, которые производят меланин-концентрирующий гормон (МСН). Он влияет на аппетит и регуляцию сна.

Их догадка подтвердилась серией экспериментов на мышах. Те грызуны, которым усиливали действие МСН, демонстрировали удивительную забывчивость после сна.

Те же подопытные, которым блокировали действие МСН, наоборот, показывали наилучшие результаты тестов на память.

Ученые считают, что аналогичным образом человек забывает о своих сновидениях, которые он видит во время быстрой фазы сна.