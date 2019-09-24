Дешевая детская вода оказалась самой качественной

Роскачество исследовало детскую воду 21 торговой марки, которая продается на российских прилавках. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Воду стоимостью от 8 до 175 рублей за литр в произвольном порядке приобрели в магазинах, лишили этикеток, заменив их порядковыми номерами, и направили на экспертизу, где ее проверяли по 109 показателям качества.

В результате установлено, что все образцы соответствуют необходимым нормативам качества, однако только 10 из них получили высший балл как соответствующие опережающим требованиям к качеству. Ими оказались недорогие товары, которые приобрели по цене от 8 до 39 рублей за литр.

В их число попали марки "ФрутоНяня", "Калинов родничок", "Святой источник", "Агуша", "Расти большой", "Сказочный лес", AquaKids, "Сенежская малютка", Slavda Superkid и "Монастырская".