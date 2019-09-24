Банки избавляются от долларов. Как это скажется на курсе рубля

Российские банки стремительно тратят свои валютные запасы. Как сообщает Life.ru, за месяц они сократились на 6 млрд долларов. Это совпало с падением рубля, потерявшем 4%. Эксперты оценили, грозит ли складывающая тенденция российской валюте.

Директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов уверен, что между избавлением от иностранной валюты и ослаблением рубля существует прямая связь.

"Если подобные ситуации будут повторяться, то, безусловно, это скажется на курсе рубля: он начнёт слабеть.", — уточнил он.

В то же самое время, рубль явно зависит от цен на нефть, которые продолжают свой рост в связи с угрозой сбоев поставок из Саудовской Аравии и обострении обстановке на дальнем востоке.

В связи с этим он дал прогноз, что в сентябре доллар будет колебаться в диапазоне 63,7–65 рублей. В случае повторения августовского сценария с избавлением от зарубежной валюты рубль может упасть до 67 за доллар, уверен Абрамов.

О показателе в 67 рублей за доллар как о максимально возможном падении рубля говорит и вице-президент "РФИ банка" Елена Чижевская. По ее словам, скорее всего продолжится дедолоризация, но это будет сопровождаться улучшением условия для комфортных инвестиций, что стабилизирует валюту и не позволит ей существенно ослабнуть.

"Курсы валют, в частности доллара, будут расти, но апогей роста уже миновал и все последующие колебания будут незначительными", — спрогнозировала эксперт.

Аналогичной позиции придерживается и замруководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. Она напомнила, что после оттока зарубежных инвесторов в ожидании американских санкций по "делу Скрипалей" ситуация стабилизировалось. Этому способствовало и то, что они оказались значительно мягче, чем ожидалось.

"Сентябрьская статистика, скорее всего, покажет, что отток валютной ликвидности из банков как минимум существенно замедлился", — уверена Мильчакова.