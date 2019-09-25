Пенсионный фонд рассказал, что произойдет с пенсионерами до конца года

Пенсионный фонд России подвел итоги работы в первой половине 2019 года и поставил перед собой новые задачи, которые необходимо будет реализовать до конца года, пишет "Парламентская газета".

ПФР намерен продолжить работу по своим основным направлениям. В первую очередь это касается повышения пенсий для жителей села, имеющих право на повышенную выплату в соответствии с постановлением правительства от 25 июня 2019 года. Досрочно продолжат назначаться пенсии гражданам с высоким страховым стажем, а также многодетным матерям с тремя и четырьмя детьми.

Также будет проведена необходимая работа в связи с вводом новой методики определения прожиточного минимума в регионах.

Кроме того, фонд намерен расширить долю предоставляемых услуг в электронной форме, в том числе по выдаче электронных сертификатов маткапитала, а также усовершенствованию предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также ПФР продолжит реализацию нового порядка переходов в другие пенсионные фонды. По этому вопросу будет вестись разъяснительная работа с гражданами.

Что касается уже выполненных задач, то, как подчеркнули в ПФР, одной из приоритетных задач стало повышение пенсий и социальных выплат пенсионерам. В январе была проведена повышенная индексация страховых пенсий на 7,05%. В результате выплаты 31 млн неработающих пенсионеров превысили уровень инфляции, в среднем чуть более одной тысячи рублей в месяц. По итогам индексации средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тыс. рублей.

Также с 1 января были повышены выплаты пенсионерам, проработавшим 30 лет и более в сельском хозяйстве, а с 1 февраля на 4,3% проиндексированы выплаты пенсионерам, имеющим право на льготы и меры соцподдержки. В апреле все пенсии были проиндексированы еще на 2%, а в августе ПФР пересчитал выплаты пенсионеров, работавших в прошлом году, с учетом новых коэффициентов. Страховые пенсии выросли у 12,2 млн граждан.

В августе был произведен перерасчет и на 5,1% увеличены выплаты из средств пенсионных накоплений. Это коснулось 88 тыс. пенсионеров.