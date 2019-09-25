Дети угнали у родителей BMW и при развороте не пропустили "Газельку" в Рубцовске

Детишки не пострадали / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk
В Рубцовске два ребенка угнали у родителей автомобиль и устроили ДТП, сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск".
Как рассказали очевидцы, одному ребенку девять лет, другому – семь. Они угнали у родителей BMW 7 и на улице Рихарда Зорге, пытаясь развернуться, не пропустили "Газель".
Водитель "Газели" не успел затормозить. В BMW сработали подушки безопасности. Дети не пострадали.
Комментарии
Папа анусай скипидаром намажет ))
А так здорово конечно что ребятишки развиваются быстро. Есть такие что в 7 лет жопу подтирать не умеют
нда.... вломят им не слабо походу