Ящики для сборов пожертвований планируют взять под контроль в России

Правила сбора денег при помощи ящиков для пожертвований планируют уточнить в России, а также определение самих ящиков, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Предлагается не только закрепить понятие и виды ящиков (переносной и стационарный), но и обозначить, что право использования таких ящиков может принадлежать исключительно некоммерческим организациям, которым позволено осуществлять благотворительную деятельность.

Также предлагают прописать правила установки и использования таких ящиков, в случае, если они стационарные. Если же переносные, то необходимо прописать условия их использования, чтобы получить разрешение по времени и месте проведения акции.

В пояснительной записке отмечается, что, по данным статистики, в последние годы заметен рост числа граждан и организаций, участвующих в благотворительной деятельности. Кроме того, расширяется число благотворительных и волонтерских организаций, а также масштабы благотворительных программ и проектов.

Вместе с тем, как сетуют авторы инициативы, в действующем законодательстве не регламентируются правила сбора денежных средств посредством ящиков для сбора пожертвований. Нет и положений, регулирующих указанную деятельность. Отсутствует даже легальное определение ящика для сбора пожертвований. Это приводит к многочисленным случаям мошенничества, невозможности определить лицо, которому принадлежит благотворительный ящик, а также сложности отследить движение денежных средств, которые были собраны.