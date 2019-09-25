Дорогу под Барнаулом перекроют вечером 26 сентября из-за военных колонн
, ИА "Амител"
Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке
В связи с плановым движением военных колонн перекроют дороги под Барнаулом / Фото: atlanticsentinel.com
Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия автомобильных дороги в четверг вечером, 26 сентября, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.
С 21:50 до 01:30 ночи ограничат движение на автодороге н.п. Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. станция Озерки.
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