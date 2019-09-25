Не пиши, козленочком станешь. Детям покажут кукольный спектакль о поведении в Сети

Новосибирский театр кукол по заявке Роскомнадзора готовит спектакль для детей, который расскажет им о безопасном поведении в интернете, передает ТАСС.

"Планируем сделать спектакль о защите персональных данных детей, потому что мошенники пользуются тем, что практически все дети теперь используют гаджеты", – рассказал директор театра Юрий Горлатых.

Он отметил, что из Роскомнадзора уже отправили всю необходимую для постановки информацию. Основной темой также станет безопасное поведение в соцсетях.

Точные сроки в театре пока не определены. Так что неизвестно, когда именно репертуар ожидает пополнение.

Впрочем, у театра кукол есть подобный опыт: артисты в форме кукольного представления обучают детей правилам дорожного движения.