Около 200 человек в Барнауле вышли навести порядок в парке "Победы"

Фото: "БЮИ"

Около 200 человек провели субботник на территории парка "Победы" в Барнауле. В нем приняли участие студенты юрфака АлтГУ, сотрудники полиции, школьники и члены инициативной группы по возрождению парка.

Помощь в техническом обеспечении мероприятия оказали представители МУП "Горзеленхоз", они выдавали пришедшим на субботник мешки для мусора, инвентарь и предоставили автомашину для вывоза мешков по окончании работ. Многие участники использовали инвентарь, который принесли с собой.

В общей сложности в мероприятии по чистке парка приняло участие около двухсот человек.

Отметим, что в ближайшее время парк "Победы" ждет реконструкция. Барнаульские активисты намерены восстановить парк Победы, заложенный на проспекте Космонавтов в 1965 году в честь двадцатилетия победы в Великой Отечественной войне.

Судя по предварительным эскизам, там появится центральная стела, которая будет представлять собой проходную арку в виде звезды. Она будет подсвечена красным цветом. Этот цвет в проекте является основным, он создает некую красную линию, которая будет длиться до конца проспекта.

Парк был создан для прославления подвига советского народа на фронте и в тылу. Именно поэтому его было решено разбить в промышленной зоне города, где в то время активно работали заводы. Позднее несколько берез на этой аллее посадили и космонавты, включая второго космонавта СССР, уроженца Алтайского края Германа Титова.