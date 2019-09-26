Памятник культуры в центре Барнаула выставили на аукцион

Очередной памятник истории и культуры выставили на аукцион в Барнауле, пишет "Алтайский портал недвижимости".

На обзор покупателям представили одноэтажное деревянное здание школы, которое находится в муниципальной собственности.

Сооружение расположено по улице Анатолия, 241 (литеры А, А1, А2, А3). Площадь – 393,8 кв. метра. В придачу отдается котельная (литера Б) площадью 53,7 кв. метра и земельный участок 2461 "квадрат".

Начальная цена лота составляет 13,7 млн рублей. Участники, которых зарегистрируют до 14 октября, будут подавать предложения о цене (только по одному от каждого) в электронной форме в закрытом режиме отдельным документом. Итоги аукциона подведут не позднее трех рабочих дней с момента определения участников.

Победителем станет тот, кто предложит наиболее высокую цену. Он будет обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия в срок не более семи лет со дня заключения договора купли-продажи с обязательным предоставлением отчетных документов о проделанной работе.