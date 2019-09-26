Семьи убитых на премьере "Темного рыцаря" выступили против "Джокера"

Семьи убитых во время показа фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" в 2012 году написали письмо в компанию Warner Bros., в котором выразили беспокойство в связи с демонстрацией насилия в новом фильме "Джокер", сообщают "Известия".

Массовое убийство произошло 20 июля 2012 года в кинотеатре в американском городе Орора. На премьере фильма зрители заметили в зале человека одетого в форму SWAT, но решили, что он будет развлекать людей. Мужчина достал автоматическую винтовку и начал расстреливать людей в зале. В результате стрельбы погибли 12 человек и 59 были доставлены в больницы города. Задержанного стрелка сравнивали с "Джокером" из-за ярких волос.

Семьи жертв в письме попросили поддержать движение за ограничение свободы продажи оружия в США и присоединиться к созданию безопасного общества. Близкие погибших выступили против показа фильма "Джокер" в кинотеатре, где их родственники подверглись нападению.

"Джокер" может вдохновить одного или сразу нескольких людей на массовые убийства. Мне не нужно смотреть на фотографию Джеймса Холмса (убийцы из Орора). Мне достаточно посмотреть на промо "Джокера", и я вижу перед собой убийцу", – рассказала мать погибшей в 2012 году девушки.

Warner Bros. отметили, что их фильм не пропагандирует и не оправдывает любого рода насилие, а также не пытается представить Джокера как героя.

В российском прокате "Джокер" появится 3 октября. Фильм получил главную награду Венецианского кинофестиваля. Исполнитель главной роли номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль.