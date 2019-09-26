Врачи назвали анализы, которые нужно регулярно сдавать жителям Сибири

Лаборатория "Гемотест" разработала комплекс исследований для жителей Сибирского федерального округа, в который вошли анализы для оценки самых распространенных в регионе рисков для здоровья. При создании комплекса специалисты компании опирались на статистические данные по заболеваемости в СФО и на всей территории России.

"Сибирь традиционно относится к йододефицитным регионам – во многом это связано с прекращением государственной профилактики в 90-х годах прошлого века. Постоянный недостаток йода в пище и воде приводит к тяжелым последствиям: без этого микроэлемента щитовидная железа не может синтезировать тироксин (Т4) – гормон, при помощи которого регулируется обмен веществ во всем организме. Из-за дефицита йода многим жителям Сибири не понаслышке известно, что такое "хроническая усталость", но у снижения функции щитовидной железы есть и более серьезные последствия: нарушения гормонального фона, сбои в работе сердца, истощение нервной системы", – рассказали в компании.

В связи с этим в профилактический комплекс для жителей Сибири вошел анализ на ТТГ – гормон, который регулирует работу щитовидной железы, – и другие исследования, выявляющие самые распространенные в России риски для здоровья: заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, болезни почек и печени, поражения желчевыводящих протоков.

До 30 сентября 2019 года сибиряки смогут пройти профилактическое обследование "Запасись здоровьем" по специальной цене – 990 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно).

Подробности можно узнать на сайте.

ЛО-50-01-010903 от 21.05.2019г, ЛО-40-01-001697 от 10.07.2019г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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