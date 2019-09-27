"Альфа-Банк" признали одним из лучших на международном уровне

"Альфа-Банк" вошел в топ-3 российских банков с лучшей репутацией, согласно исследованию, проведенному авторитетной международной компанией Reputation Institute (RI).

Рейтинг "королей имиджа" создавался по инициативе Forbes. Он включает в себя российские компании различных секторов, в том числе высокие технологии, нефть и газ, аэропорты, ретейл, телекоммуникации, энергетику, химию, а также финансовую сферу.

"Альфа-Банк" – единственный частный банк, вошедший в тройку лидеров в соответствующей категории. Он занимает уникальное положение на финансовом рынке, пользуясь доверием россиян наравне с крупнейшими государственными банками. Клиентская база "Альфа-Банка" насчитывает 16,5 млн физических лиц.

"Мы рады, что репутационное лидерство в российском финансовом секторе разделяет частный банк, что является показателем активной конкуренции, от которой, безусловно, выигрывают клиенты. Мы горды этим результатом и выражаем благодарность нашим клиентам за доверие, которое они оказывают "Альфа-Банку" на протяжении почти 30 лет", – подчеркнула пресс-служба "Альфа-Банка".

"Альфа-Банк" благодарит команду международного исследовательского института Reputation Institute за высокую оценку своей работы. Свое исследование Reputation Institute проводило во втором квартале 2019 года. Эксперты опросили более 2500 человек о деятельности 50 самых крупных и известных российских компаний.

Оценка проводилась по таким критериям, как эмоциональное восприятие, качество продуктов и услуг, корпоративное управление, корпоративная социальная ответственность, инновационность, условия труда, эффективность и лидерство. По итогам исследования компании получили 0 до 100 баллов. Результат выше 80 – отличная репутация, 70-79 – сильная, 60-69 – средняя, 40-59 – слабая, менее 40 – плохая.

Reputation Institute был основан американским ученым Чарльзом Фомбраном и профессором роттердамского университета Корнелисом ван Рилом в 1997 году. Организация публикует ежегодные репутационные рейтинги стран и компаний.