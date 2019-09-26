Мировые эксперты научат быть бизнесменами жителей Алтайского края

Масштабный форум "Мой бизнес" пройдет в Барнауле 8 октября в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства". Столица Алтайского края станет вторым городом России, где состоится это мероприятие. Первый форум прошел в городе Иваново и оказался очень востребованным. Организаторы ожидают, что на форум на Алтае пройдет не менее плодотворно. Уже заявлено, что в Барнауле ожидают более 900 участников, в числе которых как предприниматели, так и те, кто только еще думает о собственном деле.

В чем особенность форума

Перед аудиторией выступят ведущие бизнес-консультанты страны. Не теоретики, а те, кто на личном примере испытали сложности становления своего дела и теперь делятся своим опытом, пояснил начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Среди них эксперт по SMM-продвижению, автор книг "Инстаграм: хочу likes и followers" Инди Гогохия, эксперт в области маркетинга, автор книги "Метод большого пряника" Роман Тарасенко, Дмитрий Юрков, генеральный директор Synergy Digital, директор по маркетингу университета "Синергия" и другие. Своим опытом с земляками поделятся и успешные алтайские предприниматели.

Выступающие расскажут о том, как находить свою нишу в бизнесе, с чего начинать свое дело, подскажут, как найти мотивацию для работы и многое другое. Эксперты поделятся своими кейсами успешной работы. Общение будет проходить весь день в режиме нон-стоп.

Для чего нужен форум

Основная цель предстоящего форума – популяризация предпринимательства и обучение бизнес-сообщества. Как оказалось, далеко не все предприниматели, даже те, кто уже несколько лет развивает свое дело, знают о том, какие в стране действуют меры господдержки предпринимательства, сообщила пиар-директор университета "Синергия" Надежда Ивкова.

"Задача форумов – познакомить население с уже существующими мерами господдержки для предпринимательского сообщества. Данные аналитического центра НАФИ показывают, что большинство российских предпринимателей не знают о том, какими инструментами поддержки бизнеса от государства они могут воспользоваться. До конца 2019 года мы должны провести в регионах страны 20 форумов, а также 50 мастер-классов", – подчеркнула Ивкова. Отметим, университет "Синергия" стал исполнителем информационной кампании в рамках федерального проекта.

Александр Евстигнеев подчеркнул, что в рамках форума участники также смогут ознакомиться с образовательными программами, которые определены на федеральном уровне Минэкономразвития РФ и показали эффективность в развитии предпринимательства.

Какие программы действуют в Алтайском крае?

Для предпринимателей в Алтайском крае уже несколько лет действуют образовательные программы, напомнил директор "Алтайского фонда МСП" Антон Слободчиков. Один из таких инструментов – автопоезд "Мой бизнес", который уже побывал в 30 районах края. Специалисты рассказывали о мерах господдержки, налоговых льготах и отвечали на вопросы бизнесменов.

В Барнауле работает региональный центр "Мой бизнес", где каждый предприниматель – и начинающий, и уже опытный – может записаться на бизнес-курсы, получить консультацию по льготному кредитованию, узнать о разных инструментах поддержки бизнеса.

Одно из преимуществ такого центра – то, что он работает по принципу "одного окна".

"В прошлом году все инструменты поддержки бизнеса работали разрозненно, а сейчас по принципу "одного окна", и это дает положительные результаты. В этом году услугами центра воспользовалось семь тысяч человек, – рассказал директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков.

Центр готовит образовательные проекты и для сотрудничества с вузами. Уже вскоре студентов ждут деловые игры и встречи с успешными предпринимателями.

Где и когда будет проходить форум

Форум пройдет в Барнауле 8 октября. Место проведения – городской Дворец культуры.

Какие эксперты будут выступать

В числе федеральных спикеров форума выступят:

Инди Гогохия, эксперт по SMM продвижению, спикер МГИМО, основатель коммуникационного агентства GENIUS CODE, автор книг "Инстаграм: хочу likes и followers" и "Добавь клиента в друзья".

Роман Тарасенко, эксперт в области маркетинга, специалист по увеличению продаж, спикер на программах МВА в РАНХиГС при президенте РФ, автор бестселлеров "Метод большого пряника", "Ценные решения" и "Делай новое".

Сергей Дегтярев, совладелец международной франчайзинговой сети Fort Family, основатель Sun School – франшизы № 2 в рейтинге Forbes, основатель курса "Реальный франчайзинг";

Юлия Ракова, директор по маркетингу GetResponse Россия, автор блога blog.getresponse.ru;

Дмитрий Юрков, генеральный директор агентства Synergy Digital, директор по маркетингу университета "Синергия".

Также личным опытом и мотивацией в создании своего дела с участниками форума поделятся основатель интернет-агентства MITRA, генеральный директор компании Freematiq Денис Газукин, генеральный директор велнес-клуб "Магис" Владимир Гордейчик, генеральный директор предприятия "Зиас Машинери" Константин Денисенко, генеральный директор "Грильница" Дмитрий Иванов, директор компании "Рикон" Олег Махнаков, генеральный директор компании "СиСорт" Максим Савинков.

Как попасть на форум

Участие в форуме бесплатное, нужно только зарегистрироваться на сайте https://мойбизнес.рф/events/barnaul. На этом же портале собрана вся информация о том, что происходит в рамках федерального проекта.

Справка: Федеральный проект "Популяризация предпринимательства" – составляющая национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". В Алтайском крае до 2024 года в рамках нацпроекта планируется увеличить численность занятых в предпринимательстве до 331 тыс. человек. В целом по стране число людей, занятых в малом и среднем бизнесе должно вырасти с 19,2 млн человек до 25 млн.