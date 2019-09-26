13 тонн золота нашли у китайского чиновника. Он мог спасти Грецию от дефолта

13 тонн золота и сотни миллионов долларов наличными нашли в подвале бывшего мэра города Ганьчжоу 57-летнего Чжан Ци, сообщает "Российская газета" со ссылкой на китайское издание powerapple.com.

Даже половины этого богатства хватило бы, чтобы спасти Грецию от дефолта, подсчитали эксперты. Правда, этого делать китаец не собирался. Более того, он не смог объяснить, где взял столько драгоценного металла и для чего он его копил.

Очевидцы утверждают, что богатства вывозили на военных грузовиках. По их словам, подвал жилья Чжан Ци был практически полностью заполнен деньгами и драгоценностями.

Чиновника задержали и обвинили в коррупции. Ему грозит смертная казнь.