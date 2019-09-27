Пьяный водитель в Барнауле инициировал погоню, которая закончилась массовым ДТП

В ночь с 26 на 27 сентября в Барнауле нетрезвый водитель инициировал погоню с сотрудниками ДПС, сообщили в сообществе "Барнаул22".
Очевидцы рассказали, что погоня началась около полуночи. Нарушитель пытался уйти от полицейских в центре города.
Мужчина несколько раз проехал на красный и неоднократно нарушил ПДД. Остановился он только после того, как врезался в припаркованные машины.
При задержании водитель вел себя агрессивно и кричал на сотрудников полиции даже после того, как оказался на земле в наручниках.
Автомобили, в которые въехал нарушитель, сильно пострадали. Информация о пострадавших людях отсутствует. Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
Не водитель устроил погоню, а сотрудники ДПС.
Все равно что "кабан устроил охоту на себя"
Да..водитель как и кабан меньше всего хотят устраивать погоню)
Хорошо без жертв,но в любом случае эти догоняльщики загоняют жертву в дтп со вероятность близкой к 100%.Алкоголь+ адреналин=дтп
Т.е. если по улице будет идти чувак с "обрезом" и когда сотрудники полиции попросят предъявить разрешение, а он начнет убегать и отстреливаться, то виновата будет полиция, так?
Как останавливать таких уродов?
Как в США. Начал сопротивляться - пристрелить на месте.
Именно! Валить таких надо на месте сразу. И другим не повадно будет
Кто как, а лично я за расширение полномочий в применении оружия органами.
Не подчинился - стреляй, напал - стреляй.
Но я и за ограниченную, законную продажу гражданам короткостволов.
Как сказал очень уважаемый дядя - "Кольт, сделал людей равными!"
А УК РФ, исправил это недоразумение...
Автомобили, в которые въехал нарушитель, сильно пострадали.
нехрен на ночевку кидать где попало
нехрен на ночевку кидать где попало
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Тебе из трамвая виднее...
27.09.2019 08:18
Чучмек
Ваше место в Америке, не понятно что вы тут до сих пор делаете?! Или Английский не зашел?
27.09.2019 08:29
- гость -
наконец-то пошли шутки за рубль двадцать. пейши исчо
Машину в решето нужно было превратить, а водилу завалить как оказавшего сопротивление.
С детского сада и школы нужно упор делать не на "права ребёнка" на татуировки и провокационные причёски, а на обязанности и соблюдение правил и законов.А у таких вот гонщиков не высчитывать потом по 50 % из зарплаты, а отбирать всё до последних трусов у всей родни в счёт погашения, тогда и сама родня не пустит пьяным за руль.
27.09.2019 08:48
- гость
Слюной не брызгай
27.09.2019 08:48
- гость -
При чем тут родня. Переедь от мамы то уже
В сети хорошее видео есть, как американский полицейский бабушку задерживает. Там никто от полиции старается сильно не убегать, если ему электрический стул не грозит. Почему не брать хороший пример
Видел вчера эту погоню. Полицейских машин штук 10 было. По Бехтерева пролетели. Я думал кино снимают...
27.09.2019 08:48
- гость -
При чем тут родня. Переедь от мамы то уже
Пусть мамашки несут всю жизнь ответственность за "детей пьяного ужина" ...
КоАП РФ 12.25 ч. 2 Невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке ТС влечет штраф от 200 до 500 руб.
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Даже 15 суток не дадут.Но этому нарушителю придётся оплатить владельцам авто ущерб нанесённый им в результате аварии ДТП,виновником которой он является.
Т.е. выводов никаких не сделано. Надо догнать, прямо здесь и прямо сейчас. Идиотия это уже наверное хроническое состояние властных структур.
Вор должен сидеть в тюрьме. Любой нарушитель закона должен понести за это ответственность. И любой хитросделанный должен знать, что он ничем не лучше тех, кто не убегает. Он хуже
Все равно что из пушки по воробьям полить.
Из пушки по воробья палить не эффективно, а тут как раз главное эффект. Когда он лежал в наручниках и орал, это и был эффект. А еще его ждет гражданский иск на миллион от страховщиков
Еще несколько красных светофоров это по моему по пятерке за каждый
А, еще тридцатка за езду в пьяном виде
Ну тридцатка была бы даже если бы он стазу остановился
09:20, за это нужно 50.000, а когда догнали алканафта, садить нужно на 3 года, пусть поработает на государство.
27.09.2019 09:32
АБОРИГЕН
А откуда ты знаешь что там в не остановившейся машине? Может убийца скрывается с места преступления, а может угонщик? А может тебя, аборигена, в багажнике везут в лес прикопать.
видно если пьяный едет то явно не в багажнике труп, тот бы все соблюдал. но пьяный не адекватный - за ним гонятся, он убегает. он на красный, гаи на красный. пусть с мигалкой но ведь сами сбить кого могут. по всему городу камеры, посмотрели куда едет, номер срисовали - какие проблемы поближе взять? а не создавать аварийные ситуации и портить чужие машины
27.09.2019 10:04
- гость -
Пьяный не может быть убийцей? Насильником? Угонщиком? Выбери свой вариант.
нехрен на ночевку кидать где попало
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Тебе из трамвая виднее...
Нее, ему с дивана виднее, в труханах почесывая пузо))))
"...27.09.2019 10:04
- гость - по всему городу камеры, посмотрели куда ед...."
Откуда вы умники берётесь? Свернул во двор, закрыл морду платком и свалил. И никого ты после этого не привлечёшь, если не совсем даун, и сам не сознается.
"...27.09.2019 10:04
- гость - по всему городу камеры, посмотрели куда ед...."
PS: Машину есстесно бросив во дворе. Спросят кто рулил, не знаю - ищите, я дома спал, и хрен докажешь обратное, если упрётся.
Штрафы не помогут. В травмотологию их надо на месяц санитарами. Там некому ворочать от пролежней таких как они и их жертв, лежащих на растяжках и утки им менять.