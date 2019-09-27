Пьяный водитель в Барнауле инициировал погоню, которая закончилась массовым ДТП

В ночь с 26 на 27 сентября в Барнауле нетрезвый водитель инициировал погоню с сотрудниками ДПС, сообщили в сообществе "Барнаул22".

Очевидцы рассказали, что погоня началась около полуночи. Нарушитель пытался уйти от полицейских в центре города.

Мужчина несколько раз проехал на красный и неоднократно нарушил ПДД. Остановился он только после того, как врезался в припаркованные машины.

При задержании водитель вел себя агрессивно и кричал на сотрудников полиции даже после того, как оказался на земле в наручниках.

Автомобили, в которые въехал нарушитель, сильно пострадали. Информация о пострадавших людях отсутствует. Подробности происшествия уточняются.