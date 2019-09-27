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Пьяный водитель в Барнауле инициировал погоню, которая закончилась массовым ДТП

, ИА "Амител"
Остановили мужчину припаркованные автомобили

В ночь с 26 на 27 сентября в Барнауле нетрезвый водитель инициировал погоню с сотрудниками ДПС, сообщили в сообществе "Барнаул22".

Очевидцы рассказали, что погоня началась около полуночи. Нарушитель пытался уйти от полицейских в центре города.

Мужчина несколько раз проехал на красный и неоднократно нарушил ПДД. Остановился он только после того, как врезался в припаркованные машины.

При задержании водитель вел себя агрессивно и кричал  на сотрудников полиции даже после  того, как оказался на земле в наручниках. 

Автомобили, в которые въехал нарушитель, сильно пострадали. Информация о пострадавших людях отсутствует. Подробности происшествия уточняются.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.09.2019 07:48
- гость -

Не водитель устроил погоню, а сотрудники ДПС.
Все равно что "кабан устроил охоту на себя"

27.09.2019 07:59
9

Да..водитель как и кабан меньше всего хотят устраивать погоню)
Хорошо без жертв,но в любом случае эти догоняльщики загоняют жертву в дтп со вероятность близкой к 100%.Алкоголь+ адреналин=дтп

27.09.2019 08:04
- гость -

Т.е. если по улице будет идти чувак с "обрезом" и когда сотрудники полиции попросят предъявить разрешение, а он начнет убегать и отстреливаться, то виновата будет полиция, так?

Как останавливать таких уродов?

27.09.2019 08:13
- гость -

Как в США. Начал сопротивляться - пристрелить на месте.

27.09.2019 08:18
Чучмек

Именно! Валить таких надо на месте сразу. И другим не повадно будет

27.09.2019 08:21
- гость -

Кто как, а лично я за расширение полномочий в применении оружия органами.
Не подчинился - стреляй, напал - стреляй.
Но я и за ограниченную, законную продажу гражданам короткостволов.
Как сказал очень уважаемый дядя - "Кольт, сделал людей равными!"
А УК РФ, исправил это недоразумение...

27.09.2019 08:23
- гость -

Автомобили, в которые въехал нарушитель, сильно пострадали.

нехрен на ночевку кидать где попало

27.09.2019 08:29
- гость -

нехрен на ночевку кидать где попало
-----------
Тебе из трамвая виднее...

27.09.2019 08:31
- гость -

27.09.2019 08:18
Чучмек
Ваше место в Америке, не понятно что вы тут до сих пор делаете?! Или Английский не зашел?

27.09.2019 08:33
- гость -


27.09.2019 08:29
- гость -

наконец-то пошли шутки за рубль двадцать. пейши исчо

27.09.2019 08:43
- гость -

Машину в решето нужно было превратить, а водилу завалить как оказавшего сопротивление.

27.09.2019 08:48
- гость -

С детского сада и школы нужно упор делать не на "права ребёнка" на татуировки и провокационные причёски, а на обязанности и соблюдение правил и законов.А у таких вот гонщиков не высчитывать потом по 50 % из зарплаты, а отбирать всё до последних трусов у всей родни в счёт погашения, тогда и сама родня не пустит пьяным за руль.

27.09.2019 08:49
- гость -


27.09.2019 08:48
- гость
Слюной не брызгай

27.09.2019 09:04
- гость -


27.09.2019 08:48
- гость -
При чем тут родня. Переедь от мамы то уже

27.09.2019 09:13
гость

В сети хорошее видео есть, как американский полицейский бабушку задерживает. Там никто от полиции старается сильно не убегать, если ему электрический стул не грозит. Почему не брать хороший пример

27.09.2019 09:14
Юрий

Видел вчера эту погоню. Полицейских машин штук 10 было. По Бехтерева пролетели. Я думал кино снимают...

27.09.2019 09:16
- гость -

27.09.2019 08:48
- гость -
При чем тут родня. Переедь от мамы то уже

Пусть мамашки несут всю жизнь ответственность за "детей пьяного ужина" ...

27.09.2019 09:20
- гость -

КоАП РФ 12.25 ч. 2 Невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке ТС влечет штраф от 200 до 500 руб.
-------------------------------------------------------------
Даже 15 суток не дадут.Но этому нарушителю придётся оплатить владельцам авто ущерб нанесённый им в результате аварии ДТП,виновником которой он является.

27.09.2019 09:32
АБОРИГЕН

Т.е. выводов никаких не сделано. Надо догнать, прямо здесь и прямо сейчас. Идиотия это уже наверное хроническое состояние властных структур.

27.09.2019 09:37
гость

Вор должен сидеть в тюрьме. Любой нарушитель закона должен понести за это ответственность. И любой хитросделанный должен знать, что он ничем не лучше тех, кто не убегает. Он хуже

27.09.2019 09:42
- гость -

Все равно что из пушки по воробьям полить.

27.09.2019 09:47
гость

Из пушки по воробья палить не эффективно, а тут как раз главное эффект. Когда он лежал в наручниках и орал, это и был эффект. А еще его ждет гражданский иск на миллион от страховщиков

27.09.2019 09:48
гость

Еще несколько красных светофоров это по моему по пятерке за каждый

27.09.2019 09:49
гость

А, еще тридцатка за езду в пьяном виде

27.09.2019 09:50
гость

Ну тридцатка была бы даже если бы он стазу остановился

27.09.2019 09:52
- гость -

09:20, за это нужно 50.000, а когда догнали алканафта, садить нужно на 3 года, пусть поработает на государство.

27.09.2019 09:59
- гость -

27.09.2019 09:32
АБОРИГЕН
А откуда ты знаешь что там в не остановившейся машине? Может убийца скрывается с места преступления, а может угонщик? А может тебя, аборигена, в багажнике везут в лес прикопать.

27.09.2019 10:04
- гость -

видно если пьяный едет то явно не в багажнике труп, тот бы все соблюдал. но пьяный не адекватный - за ним гонятся, он убегает. он на красный, гаи на красный. пусть с мигалкой но ведь сами сбить кого могут. по всему городу камеры, посмотрели куда едет, номер срисовали - какие проблемы поближе взять? а не создавать аварийные ситуации и портить чужие машины

27.09.2019 10:05
- гость -

27.09.2019 10:04
- гость -
Пьяный не может быть убийцей? Насильником? Угонщиком? Выбери свой вариант.

27.09.2019 10:11
- гость -

нехрен на ночевку кидать где попало
-----------
Тебе из трамвая виднее...

Нее, ему с дивана виднее, в труханах почесывая пузо))))

27.09.2019 10:18
- гость -

"...27.09.2019 10:04
- гость - по всему городу камеры, посмотрели куда ед...."

Откуда вы умники берётесь? Свернул во двор, закрыл морду платком и свалил. И никого ты после этого не привлечёшь, если не совсем даун, и сам не сознается.

27.09.2019 10:22
- гость -

"...27.09.2019 10:04
- гость - по всему городу камеры, посмотрели куда ед...."

PS: Машину есстесно бросив во дворе. Спросят кто рулил, не знаю - ищите, я дома спал, и хрен докажешь обратное, если упрётся.

27.09.2019 10:25
гость

Штрафы не помогут. В травмотологию их надо на месяц санитарами. Там некому ворочать от пролежней таких как они и их жертв, лежащих на растяжках и утки им менять.

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