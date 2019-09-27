Подробности ночной погони за водителем в Барнауле рассказали в МВД

На водителя, который в ночь на 27 сентября совершил ДТП в Барнауле, пытаясь уйти от погони, составлено 14 административных материалов, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"На перекрестке проспекта Ленина и улицы Партизанской водитель автомобиля Toyota LiteAce, мужчина 1989 года рождения, не выполнил законные требования сотрудников ДПС об остановке, и продолжил движение на большой скорости на запрещающий сигнал светофора", – рассказали в ведомстве.

Экипаж ГИБДД начал преследование нарушителя, который, не реагируя на требования остановиться, увеличил скорость и попытался оторваться от погони.

В районе дома № 15 по улице Беляева в 00:15 водитель врезался в автомобиль Nissan Sunny под управлением мужчины 1989 года рождения.

Преследуемый был задержан на месте ДТП. Отмечается, что по результатам освидетельствования состояние именно алкогольного опьянения у него не установлено. Между тем, очевидцы и сотрудники полиции, принимавшие участие в задержании, на опубликованных ранее видео отмечали неадекватное состояние водителя.

27 сентября суд определится с мерой административного наказания для нарушителя.

Сотрудники полиции составили на водителя административные материалы за проезд на запрещающий сигнал светофора, за невыполнение требований об остановке транспортного средства, а также за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников полиции.