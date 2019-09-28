Родители подростков в Барнауле обеспокоены продажей изделий с никотином школьникам

Родители школьников написали коллективную жалобу на арендодателя торгового центра по адресу Юрина, 196, сообщили в сообществе "Инцидент Барнаул".

Обеспокоенные горожане отметили, что изделия, содержащие никотин, свободно продавались школьникам на территории торгового центра. После того как родители провели беседу с продавцом, он перестал торговать из-за прилавка. Позднее очевидцы заметили, что продавец выходит на улицу и передает подросткам изделия.

Кроме того, подобные товары в открытую продают подросткам в торговом павильоне по адресу Взлетная, 2к.

Подобные инциденты в Барнауле происходят все чаще. Родители пытаются бороться с открытой продажей, но предприниматели не прислушиваются к их требованиям.