Родители подростков в Барнауле обеспокоены продажей изделий с никотином школьникам

Родители школьников написали коллективную жалобу на арендодателя торгового центра по адресу Юрина, 196, сообщили в сообществе "Инцидент Барнаул".
Обеспокоенные горожане отметили, что изделия, содержащие никотин, свободно продавались школьникам на территории торгового центра. После того как родители провели беседу с продавцом, он перестал торговать из-за прилавка. Позднее очевидцы заметили, что продавец выходит на улицу и передает подросткам изделия.
Кроме того, подобные товары в открытую продают подросткам в торговом павильоне по адресу Взлетная, 2к.
Подобные инциденты в Барнауле происходят все чаще. Родители пытаются бороться с открытой продажей, но предприниматели не прислушиваются к их требованиям.
Комментарии
А родители не пробовали воспитывать своих детей?
Нормальный ребёнок пойдёт покупать «это»? Думаю многие дети даже не знают «что это» и не хотят знать. В наше время рядом со школой была знаменитая яма, кому очень «это» надо было находили это и из под земли, кто был нормальным это его даже не волновало....
Родители борятся с продавцами!!! А их дети зачем это покупают? Я даже незнаю что это такое, а их там детей в районе прямо пичкают насильно.