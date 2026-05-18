В России могут ввести обязательное страхование жилья от природных ЧС
Эксперт считает, что тарифы должны зависеть от уровня риска в конкретном регионе, а выплаты по страховке — быть выше государственных пособий
18 мая 2026, 11:36, ИА Амител
В России всерьез обсуждают введение обязательного страхования жилья от природных чрезвычайных ситуаций. Идея, которая витает в воздухе уже много лет, может получить реальное воплощение после разрушительных наводнений на Северном Кавказе и других бедствий последних лет. Об этом "Газете.ру" заявил заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.
«Мы надеемся, что сейчас эта история сдвинется с места на фоне катастрофических наводнений на Северном Кавказе, а также природных бедствий, которые мы видели в последние годы на территории России. И в интересах правительства, и в интересах граждан, чтобы всегда был наготове инструмент, позволяющий помочь в ликвидации последствий без привлечения резервных фондов правительства, которые, ко всему прочему, не резиновые», — отметил эксперт.
Для запуска системы потребуется принять закон, подзаконные акты, а также утвердить правила страхования, страховые суммы и тарифы.
Кто и сколько будет платить
Взносы, по мнению Шатилова, будут платить сами собственники жилья, но государство может частично софинансировать эти платежи. Тарифы, скорее всего, закрепят в нормативных документах — они будут зависеть от уровня природной опасности в конкретном регионе. Там, где выше риск наводнений, землетрясений или лесных пожаров, полис обойдется дороже.
При этом страховка не должна быть слишком дорогой для граждан. Точную стоимость полиса пока назвать нельзя, но природные катастрофы — пусть и разрушительные — случаются не так часто.
Что войдет в покрытие
В первую очередь, считает Шатилов, страховка может защищать от паводков, наводнений и ураганов. В перспективе в список рисков могут добавить землетрясения, сели, лесные и степные пожары. Понятно, что условия будут разными: дома в зонах подтопления и в безопасных районах, многоквартирные и частные дома — все это будет оцениваться отдельно.
Плюсы новой системы
Главный плюс — более быстрые выплаты по сравнению с государственными пособиями. У крупных страховых компаний уже есть службы оценки ущерба и возмещения.
По словам эксперта, страховщики обычно не восстанавливают недвижимость сами, но могут оперативно перечислить деньги на ремонт или покупку нового жилья. Наиболее востребованным, вероятно, станет комбинированный полис — страхование от ЧС плюс классическая страховка имущества.
11:38:33 18-05-2026
о.. очередные поборы на подходе
11:46:55 18-05-2026
А кто будет страховать от действий чиновников всех уровней или действий частников, которым принадлежит пол страны и заводы и плотины? Убеждаюсь новой тенденции "Народ, вторая нефть"
11:49:59 18-05-2026
От БПЛА будут страховать уже когда нибудь ? Тыс по 20 с носа.
какой доход в бюджет
11:53:32 18-05-2026
Страхование - это в первую очередь бизнес и задача страховых компаний извлечение прибыли. Соответственно нам нужно не только на ущерб скинуться, но и на прибыли
11:55:59 18-05-2026
когда ж вы уже нажретесь ненасытные единоросы
12:08:32 18-05-2026
Бред. Обязательное страхование НЕ НУЖНО. Но так же государству НЕ НУЖНО помогать тем у кого жильё пострадало, утонуло или разрушилось. Пусть владельцы жилья САМИ решают страховать или нет с учётом того что их жильё это лично их проблемы и ничьи больше.
12:09:02 18-05-2026
А потом окажется, что у страховой нет лицензии или еще чего, и вообще она не имела права этой деятельностью заниматься, и пойдут плательщики лесом с волками. И еще один вопрос - ок, у всех жителей полис от, скажем, землетрясения. Ок, оно случилось. Откуда страховая возьмет деньги на выплаты всем до единого страхователям?.. Это ж массово платить придется, буквально каждому. Как и в случае наводнения, скажем. Если затопит населенный пункт полностью. Так что не обольщаемся - просто очередной побор, который пойдет сами знаете куда.
12:31:22 18-05-2026
У Вас слишком много вопросов... деньги несите и все.
12:33:31 18-05-2026
Ха-ха-ха. ОСАГО во что превратилось, какими уродливыми условиями обросла неплохая в целом идея, успешно работающая за рубежом. И вот нам снова хотят навязать очередной оброк, который несомненно обернётся очередным пшиком.
12:39:56 18-05-2026
Никаких страховок оплачивать не буду-хрен вам...
12:42:25 18-05-2026
"заявил заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов."-------- Ты кто такой? Давай до свидания! (с)
12:44:07 18-05-2026
Кому то рабочее место понадобилось?
12:54:05 18-05-2026
Привет, жителям Затона!
13:07:56 18-05-2026
Дед (12:54:05 18-05-2026) Привет, жителям Затона!... а вот нет - там будет пункт, что если раньше часто топило, то мимо
13:36:40 18-05-2026
Насчет обязательной страховки это конечно бред. А вот что выплаты из бюджета при отсутствии собственной страховки нужно отменять - это факт. А то у нас в Затоне одни и те же пострадавшие от паводка к паводку. В Дагестане вообще эпично - некоторые особо одаренные, судя по репортажам, умудрились построиться буквально в русле реки, а им теперь ущерб возмещают за госсчет.
13:50:07 18-05-2026
Гость (13:36:40 18-05-2026) Насчет обязательной страховки это конечно бред. А вот что в... Да, в Затоне народ уже и детям, и внукам, и себе по квартире в городе взяли на этих госкомпенсациях. Такой посёлок вообще бульдозерами снести давно надо - без судоремонтного завода он не нужен.
14:31:37 18-05-2026
Гость (13:50:07 18-05-2026) Да, в Затоне народ уже и детям, и внукам, и себе по квартире... та нет же.
нужно устроить аукцион для застройщиков.
и нехай строят стоэтажки.
но вначале сделают намыв грунта, сваи, дамбы.
и новый посёлок будет называться не Затон, а Намыв.
15:14:28 18-05-2026
найди отличия. (14:31:37 18-05-2026) та нет же.нужно устроить аукцион для застройщиков.и ... тогда уж смыв, потому что смоет их)
09:33:31 19-05-2026
ШО??? Тихий ужасть,как няня сказывала.Этот гражданин с ай кью ниже 80,о чем то рассуждает?Метастазы налицо.