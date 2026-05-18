В России могут ввести обязательное страхование жилья от природных ЧС

Эксперт считает, что тарифы должны зависеть от уровня риска в конкретном регионе, а выплаты по страховке — быть выше государственных пособий

18 мая 2026, 11:36, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России всерьез обсуждают введение обязательного страхования жилья от природных чрезвычайных ситуаций. Идея, которая витает в воздухе уже много лет, может получить реальное воплощение после разрушительных наводнений на Северном Кавказе и других бедствий последних лет. Об этом "Газете.ру" заявил заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.

«Мы надеемся, что сейчас эта история сдвинется с места на фоне катастрофических наводнений на Северном Кавказе, а также природных бедствий, которые мы видели в последние годы на территории России. И в интересах правительства, и в интересах граждан, чтобы всегда был наготове инструмент, позволяющий помочь в ликвидации последствий без привлечения резервных фондов правительства, которые, ко всему прочему, не резиновые», — отметил эксперт.

Для запуска системы потребуется принять закон, подзаконные акты, а также утвердить правила страхования, страховые суммы и тарифы.

Кто и сколько будет платить

Взносы, по мнению Шатилова, будут платить сами собственники жилья, но государство может частично софинансировать эти платежи. Тарифы, скорее всего, закрепят в нормативных документах — они будут зависеть от уровня природной опасности в конкретном регионе. Там, где выше риск наводнений, землетрясений или лесных пожаров, полис обойдется дороже.

При этом страховка не должна быть слишком дорогой для граждан. Точную стоимость полиса пока назвать нельзя, но природные катастрофы — пусть и разрушительные — случаются не так часто.

Что войдет в покрытие

В первую очередь, считает Шатилов, страховка может защищать от паводков, наводнений и ураганов. В перспективе в список рисков могут добавить землетрясения, сели, лесные и степные пожары. Понятно, что условия будут разными: дома в зонах подтопления и в безопасных районах, многоквартирные и частные дома — все это будет оцениваться отдельно.

Плюсы новой системы

Главный плюс — более быстрые выплаты по сравнению с государственными пособиями. У крупных страховых компаний уже есть службы оценки ущерба и возмещения.

По словам эксперта, страховщики обычно не восстанавливают недвижимость сами, но могут оперативно перечислить деньги на ремонт или покупку нового жилья. Наиболее востребованным, вероятно, станет комбинированный полис — страхование от ЧС плюс классическая страховка имущества.