Юрист перечислил права студентов на госэкзамене

Комиссия обязана оценивать только знания, а личные симпатии и давление недопустимы

18 мая 2026, 11:14, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

Юрист Иван Курбаков в беседе с РИА Новости рассказал о правах студентов при сдаче государственного экзамена. По его словам, выпускники имеют право на полную информацию о порядке проведения экзамена, уважительное отношение со стороны комиссии, а также на апелляцию и пересдачу.

Вуз обязан заранее ознакомить студентов с программой, вопросами, критериями оценки и правилами подачи апелляции. При этом комиссия должна оценивать только уровень знаний — личные симпатии, конфликты или политические взгляды недопустимы.

Для студентов с ограниченными возможностями предусмотрены особые условия: им могут увеличить время экзамена, предоставить ассистента или специальные технические средства.

«Студент имеет право на уважительное отношение со стороны членов государственной экзаменационной комиссии. На практике нередко встречаются случаи грубого обращения, унижения достоинства обучающихся, провокационных вопросов или демонстративного давления со стороны преподавателей. Подобные действия являются недопустимыми», — подчеркнул Курбаков.

При нарушении процедуры проведения экзамена или необъективной оценке студент вправе подать апелляцию. Также возможна пересдача при неудовлетворительном результате или неявке по уважительной причине, заключил юрист.