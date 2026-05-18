Starbucks зарегистрировала в России товарный знак

Логотип кофейного гиганта охватывает кофе, закуски, розничную и интернет-торговлю, услуги доставки и программы лояльности

18 мая 2026, 12:00, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Американская сеть кофеен Starbucks зарегистрировала в России свой товарный знак в виде черно-белого логотипа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Знак зарегистрирован по трем классам международной классификации товаров и услуг — № 30, № 35 и № 43. В перечень входят различные виды кофе и закусок, услуги розничной и интернет-торговли продуктами, напитками и посудой, администрирование программ лояльности, а также приготовление еды и напитков для потребления на месте и доставки.

Согласно данным Роспатента, срок действия товарного знака в России истекает в мае 2034 года.