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Настоящими хозяевами Денисовой пещеры оказались не люди

, ИА "Амител"
Основными жителями пещеры являлись крупные хищники
Пещерная гиена/Yandex

Пещерная гиена/Yandex

Основными обитателями Денисовой пещеры оказались не люди, а крупные хищники: пещерные гиены и волки. Информация об этом появилась в Scientific Reports

Соответствующие выводы сделали археологи после проведения микростратиграфии в двух частях пещеры. 

Эти исследования начала проводить группа археологов из России и Австрии в 2014 году. Ученые хотели найти обитателей пещеры и выяснить, как они жили. Ученые обнаружили копролиты пещерных гиен и волков во многих слоях. Также они обнаружили копролиты неизвестных млекопитающих. В некоторых местах они пересекались с артефактами. Ранее в пещере находили кости гиен, волков, рыжих лисиц и медведей. Так как останки гиен в пещере встречались чаще, ученые сделали вывод, что они и были основными ее обитателями. Эту точку зрения подтверждает и тот факт, что следы угля в пещере встречаются достаточно редко. Это значит, что люди появлялись здесь эпизодически и проводили короткий промежуток времени. 

 

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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