Двое парней в темных спортивных костюмах отняли у барнаульца белый iPhone X

В Барнауле в субботу вечером, 28 сентября, двое молодых людей отобрали у местного жителя iPhone, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось примерно в 21:00 в Железнодорожном районе города по адресу Коммунаров 124а.

"У депо неизвестные лица под угрозой предмета похожего на нож похитили телефон iPhone X в белом корпусе, был одет силиконовый чехол", — рассказывают в паблике.

В совершении преступления подозреваются и разыскиваются двое парней. На вид: 20-22 года, рост 180 см, коротко стриженные.

Первый был одет в спортивный костюм темно-синего цвета, второй — в спортивный костюм темно-красного цвета.