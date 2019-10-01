"Очередной пиар". Еще один депутат выступил против возвращения выборов мэра Барнаула

Депутат Барнаульской городской Думы, глава фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов считает, что инициатива оппозиции вернуть в городе всенародные выборы мэра – лишь пиар. В беседе с порталом amic.ru он высказал мнение, что этот вопрос сейчас просто не актуален.

"Вопрос, поднятый коллегами других партий, точно не сегодняшнего дня. Всенародный выборы – процесс не быстрый и к ним нужно готовиться. На мой взгляд, предложение коллег не конструктивно, очередной пиар", – заявил Перерядов.

Вернуть выборы мэра, отмененные в Барнауле в 2010 году, предложила партия "Справедливая Россия". Затем инициативу поддержали КПРФ и ЛДПР. Все три фракции внесли такое предложение в краевой парламент, но там решением большинства (а большинство в АКЗС – это единороссы) идею отклонили.

Сейчас главу города выбирают депутаты БГД по конкурсу. По мнению Перерядова, "депутаты, выбранные народом, справятся с этой важной задачей".

"Тем более что в дальнейшем именно депутатскому корпусу в плотном контакте необходимо работать с будущим мэром. Значимость депутатов при выборе градоначальника очень важна для более эффективного взаимодействия", – подчеркнул он.

Кстати, сейчас у города вообще нет главы. После добровольной отставки Сергея Дугина в августе 2019 года необходимо провести конкурс. Те кандидаты, кто будет соответствовать требованиям закона (образование, стаж работы и другие), предстанут перед депутатами БГД, выберут они только одного.