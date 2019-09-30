Видео ДТП, где погибли 17 студентов, появилось в интернете

Страшной трагедией завершилось возвращение студентов колледжа с учебы в Таиланде – 17 человек погибли в аварии, сообщает РИА "Новости".

Видеозапись случившегося опубликована в интернете. На ней видно, как на прямой дороге пикап, в кузове которого находились молодые люди, на высокой скорости неожиданно резко поворачивает налево.

Это приводит к опрокидыванию. Сделав несколько оборотов, автомобиль таранит придорожные столбы.

12 пассажиров машины от полученных травм погибли на месте ДТП. Еще пятеро студентов скончались в больнице.

Водитель пикапа остался жив. Ему оказывают медицинскую помощь. Когда позволит его состояние здоровья, полицейские проведут допрос для выяснения обстоятельств аварии.