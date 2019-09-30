Названы случаи, когда диагноз "рак" может быть ошибкой

На страхе человека перед онкологическими заболеваниями могут наживаться мошенники. Специалисты назвали "Комсомольской правде" пять случаев, в которых не следует верить в диагноз "рак".

Один из распространенных способов мошенничества – телефонные звонки. И некоторые злоумышленники предпочитают запугивать человека, чтобы он временно потерял здравый рассудок и добровольно расстался со своими сбережениями.

Они узнают номера людей, которые недавно сдавали анализы и с ходу заявляют о том, что выявлен рак. Жертву пугают, что необходимо срочное медицинское вмешательство и экстренный курс таблеток, которые как раз есть в наличии по "льготной цене".

После приобретения этого "препарата" за крупную сумму при обращении в поликлинику выясняется, что никакого подозрения на рак нет, а никто из персонала не связывался с пациентом.

Второй случай похож на первый с тем лишь отличием, что человек даже не сдавал анализы. Ему заявляют, что "рак мозга" выявили дистанционно с помощью новейшего оборудования.

Третья категория – это гадалки, которые без оборудования и медицинского образования вдруг обнаруживают опасную злокачественную опухоль. В дальнейшем за приличную сумму денег они ее и "вылечат".

Правда, можно значительно сэкономить – не поверить экстрасенсу на слово и сдать анализы. Наиболее вероятно, что никакого онкологического заболевания нет.

Четвертый вариант – это постановка диагноза людьми, которые не имеют для этого достаточной квалификации. Страшное слово "рак" можно услышать от проводящего исследование лаборанта, но слишком высока вероятность, что он ошибается. Такой диагноз имеет право ставить только врач-онколог или врач-гематолог.

"Рак окончательно диагностируется только по результатам морфологического исследования (это гистология, иммуногистохимия). Другие исследования являются лишь предварительными, – объяснил основатель одной из компаний по диагностике онкологических заболеваний Алексей Ремез. – С помощью МРТ, КТ, ПЭТ КТ, эндоскопии можно увидеть новообразование, но нельзя с полной достоверностью утверждать, что это рак. Поэтому ни в коем случае никто из проводящих обследование не должен говорить о раке".

Последний случай, когда лучше не верить в онкологическое заболевание с первого раза – это уведомление из частной клиники. Следует учитывать, что ее работники зачастую материально заинтересованы в максимальных тратах клиента, и недобросовестные люди могут умышленно ввести его в заблуждение, чтобы получить из этого выгоду. Поэтому журналисты рекомендуют для проверки повторно сдать анализы в государственном учреждении.