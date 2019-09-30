В Алтайском крае хотят создать 100 новых предприятий и тысячи рабочих мест

Стратегическая сессия "Формирование и развитие промышленных кластеров и технопарков"

Крупные алтайские предприятия претендуют на миллионные федеральные инвестиции на восстановление цехов и покупку высокотехнологичного оборудования. На новой базе сможет развиваться малый и средний бизнес, который даст региону около 3 тыс. рабочих мест. Об этом шла речь на стратегической сессии "Формирование и развитие промышленных кластеров и технопарков" 26 сентября. Узнать, как присоединиться к программе, пришли представители множества предприятий края.

Как Алтайский край получит 1,5 млрд рублей

В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в России создадут 129 технопарков.

Идея в том, чтобы на базе бесхозных цехов организовать условия для работы небольших, но высокотехнологичных компаний. Они должны быть заинтересованы друг в друге, а также сотрудничать с головным предприятием – самим заводом. Последний, в свою очередь, сможет снизить издержки на содержание непрофильных активов и даже зарабатывать.

Для этого помещения отремонтируют и установят там современное технологическое оборудование. Максимальная сумма финансирования одного технопарка – 500 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Плюс к ним добавляются не менее 20% инвестиций предприятия.

"Я бы очень хотел, чтобы по итогам стратегической сессии ваш регион подал заявку в Министерство экономического развития РФ на создание технопарка. Мы видим как минимум один проект в городе Рубцовске, который мог бы привлечь до 500 миллионов рублей господдержки на эти цели", – рассказал главный гость сессии Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков России.

"Алтайский край в рамках нацпроекта имеет возможность организовать не менее трех таких технологических площадок. По нашим предварительным оценкам это даст региону до 100 новых компаний и около 3 тыс. рабочих мест, – пояснил amic.ru начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. – Поэтому так важна инициатива со стороны бизнеса: их консолидация и продуманные бизнес-проекты".

"Около 80% хозяйствующих субъектов Алтайского края относятся к малому и среднему бизнесу. Поэтому мы заинтересованы в участии в этой программе, чтобы создать условия для их развития. В бюджете региона уже запланированы средства для софинансирования проектов", – уточнил Александр Евстигнеев.

Кто претендует на федеральные деньги?

На участие в программе сегодня претендуют предприятия из Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Рубцовска. Чем больше резидентов они привлекут, тем лучше. И желающие действительно есть.

"Мы пришли на сессию, чтобы до конца понять условия участия в программе. По предварительным оценкам Бийский котельный завод может претендовать на федеральное финансирование: у предприятия есть необходимая территория, незадействованные цеха и перспективное направление – мы производим котельное оборудование и сможем привлечь резидентов, которые могут встроиться в производственную цепочку", – рассказал Игорь Дорожкин, директор технического центра предприятия.

На ближайший конкурс заявится рубцовский завод "Алмаз" (бывший завод тракторного электрооборудования). Предприятие планирует оснастить высокотехнологичными агрегатами корпус площадью 13 тыс. кв. метров и обустроить административное здание под офисы резидентов.

"Рубцовский завод выпускает готовую к работе технику. Но если разложить любой экземпляр на составляющие, вы увидите, что в нем огромный объем импортных комплектующих. Это и есть рынок для малого и среднего бизнеса", – отметил Андрей Шпиленко.

Он добавил, что менеджмент рубцовского завода уже прошел обучение и в течение полугода прорабатывает бизнес-план, который позволит создать технопарк. Это существенно повышает шансы предприятия на федеральную поддержку.

Когда поступит финансирование

Программа развития промышленных кластеров и технопарков стартовала в 2018 году. "Первую итерацию рубцовским заводом мы прошли в 2019 году. В начале 2020 года состоится конкурс. Также в 2020 году мы начнем работу с другими компаниями Алтайского края и до 2024 года мы должны реализовать все проекты", – резюмировал Андрей Шпиленко.