Глава ГИБДД: водительские права можно будет предъявлять со смартфона

В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять со смартфона, рассказал в интервью ТАСС глава ГИБДД Михаил Черников.

Черникову напомнили о том, что в ведомстве неоднократно заявляли о появлении в 2020 году электронных водительских удостоверений.

"Да, в настоящее время прорабатывается инициатива внедрения электронных водительских удостоверений. Одним из возможных вариантов реализации данной новации предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости", – ответил Черников.

По его словам, в случае реализации этого проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению.

О точных сроках возможного внедрения электронных водительских удостоверений на данный момент говорить преждевременно, подчеркнул глава ГИБДД.

"Еще предстоит провести модернизацию задействованного для оформления водительских удостоверений оборудования, а также внести необходимые изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок выдачи водительских прав", – пояснил Черников.

Также он прокомментировал предложение продлить до 30 дней скидку на оплату дорожных штрафов. По его словам, добровольная уплата штрафа в размере половины назначенной суммы зарекомендовала себя с положительной стороны.