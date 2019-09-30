Глава ГИБДД: водительские права можно будет предъявлять со смартфона

В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять со смартфона, рассказал в интервью ТАСС глава ГИБДД Михаил Черников.
Черникову напомнили о том, что в ведомстве неоднократно заявляли о появлении в 2020 году электронных водительских удостоверений.
"Да, в настоящее время прорабатывается инициатива внедрения электронных водительских удостоверений. Одним из возможных вариантов реализации данной новации предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости", – ответил Черников.
По его словам, в случае реализации этого проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению.
О точных сроках возможного внедрения электронных водительских удостоверений на данный момент говорить преждевременно, подчеркнул глава ГИБДД.
"Еще предстоит провести модернизацию задействованного для оформления водительских удостоверений оборудования, а также внести необходимые изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок выдачи водительских прав", – пояснил Черников.
Также он прокомментировал предложение продлить до 30 дней скидку на оплату дорожных штрафов. По его словам, добровольная уплата штрафа в размере половины назначенной суммы зарекомендовала себя с положительной стороны.
Комментарии
Какие скидки могут быть на штрафы? сегодня он получил скидку за эти +21км, а завтра кто-то не выживет из-за этого превышения! Скидок на штрафы быть не должно, кроме того, после повторного нарушения, штраф должен увеличиваться в РАЗЫ !!!
30.09.2019 17:46
- гость -
А Вы не просматриваете тенденцию на штрафы не в виде наказания а в виде поборов?
У нас все делается не для повышения безопасности на дорогах, а наоборот на увеличение нарушений и пополнение бюджета штрафами!
Знатоки, вопрос на засыпку. В каком году ввели ограничения скорости для легковых авто и как они менялись?
30.09.2019 18:06
- гость -
Могу Вас обрадовать - своим вопросом Вы всех засыпали! ))