Love Radio расширяет свои горизонты

Love Radio может быть безумно зажигательным и супертанцевальным, а может – мечтательным, волнующим и обворожительным. Но никогда не бывает скучным!

В эфире радиостанции звучат яркие и интересные программы на любой вкус. Музыкальный формат включает самую современную и позитивную музыку от ведущих мировых и российских исполнителей, актуальные музыкальные и информационно-развлекательные программы, всегда свежие новости и интерактивные шоу в эфире.

Этот уникальный формат радиостанции полюбят активные, целеустремленные слушатели Бийска, получающие удовольствие от жизни, музыки, общения с друзьями и близкими.

Love Radio уверенно держит высокие позиции на радиорынке. Входит в топ-10 самых популярных музыкальных радиостанций России, с женской аудиторией в возрасте 16-34 года. Лауреат Национальной премии "Радиомания – 2018" в категории "Сетевые радиостанции": утреннее шоу "Красавцы" в номинации "Радио-шоу" и Big Love Show 2018 в номинации "Продвижение радиостанции, неэфирный проект".

Ежедневно в прямом эфире программы Big Love Message с 16 до 17 часов ведущие Love Radio Бийск 105.7 FM будут передавать приветы и поздравления от слушателей, а также радовать их хорошей музыкой.