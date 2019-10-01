Красноярский экс-министр соцполитики обвиняется в хищении денег на подарки ветеранам

В Красноярском крае бывший министр социальной политики подозревается в хищении крупной суммы денег, выделенной из бюджета на подарки ветеранам, сообщает региональный СК.

"В марте 2018 года подозреваемая и ряд подчиненных ей должностных лиц министерства социальной политики Красноярского края по предварительному сговору похитили бюджетные средства в сумме более двух миллионов рублей", – рассказали в ведомстве.

Деньги были выделены для приобретения подарков ветеранам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе проверочных мероприятий бывший министр свою причастность к мошенничеству отрицала, отмечает СК. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

По данным местных СМИ, речь идет о Галине Пашиновой, которая возглавляла министерство с 2016 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что чайники и мультиварки для ветеранов ВОВ нашли у красноярских чиновников. В квартире подозреваемых была обнаружена бытовая техника, которая по спецификации совпадает с техникой, приобретаемой в течение нескольких лет в качестве подарков.

Фактически за это время из выделенных 2,1 млн рублей был исполнен только один контракт на сумму около 100 тыс. рублей.