Россияне стали меньше пить и дольше жить

В России снизилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как уточняет "Коммерсантъ", количество выпитого на душу населения спиртного в РФ падает с 2003 года. К 2016 году этот показатель снизился на 43%.
На этом фоне выросла ожидаемая продолжительность жизни россиян. Она достигла исторического максимума: почти 68 лет – у мужчин, 78 лет – у женщин.
"Такие меры, как внедрение системы мониторинга, повышение цен и ограничение доступности алкоголя способствуют спасению жизней и сокращают траты в сфере здравоохранения", – пояснила представитель Европейского регионального бюро ВОЗ Карина Ферейра Боргес.
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме рассказала, что с начала этого года продолжительность жизни в России у женщин и мужчин выросла.
По ее словам, скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Скворцова подчеркнула, что необходимо заниматься профилактикой заболеваний, для того чтобы люди жили более долгой и здоровой жизнью.
Ранее министр рассказала, как увеличить продолжительность жизни в России до 80 лет. Во-первых, нужно прививать культуру здоровой жизни в детсаду, школе, университетах и колледжах. Во-вторых, это персональные скрининги здоровья – диспансеризация и профилактические осмотры.
В конце прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда жители страны начнут жить до 78 лет. По ее словам, это случится в 2024 году.
Комментарии
отличная новость! за это надо выпить!
цитировать скворцову-себя не уважать, может быть хватит тиражировать латентный бред нездоровой женщины?
скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели
вот она живительная сила повышения пенсионного возраста )))
Продолжительность жизни у мужчин 68 лет , это круто, учитывая что на пенсию после 65....
А женщины в 60, а живут до 78 ??? Правда???
У меня несколько соседок в 70-75 закончили этот путь...
Учитывая что поколение выигравшее вов уходило после 80, все эти результаты просто смешны. Скворцова вам не стыдно обманывать?
2.10.2019 10:47
- гость -
Вот вот , особенно если ещё учесть тот факт, что участите в ВОВ здоровья то не прибавило нисколько а весьма наоборот!
Полностью запретить водку, жизнь будет бесконечно долгой. Раз уж связали потребление водки с продолжительностью жизни