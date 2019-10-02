Россияне стали меньше пить и дольше жить

В России снизилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняет "Коммерсантъ", количество выпитого на душу населения спиртного в РФ падает с 2003 года. К 2016 году этот показатель снизился на 43%.

На этом фоне выросла ожидаемая продолжительность жизни россиян. Она достигла исторического максимума: почти 68 лет – у мужчин, 78 лет – у женщин.

"Такие меры, как внедрение системы мониторинга, повышение цен и ограничение доступности алкоголя способствуют спасению жизней и сокращают траты в сфере здравоохранения", – пояснила представитель Европейского регионального бюро ВОЗ Карина Ферейра Боргес.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме рассказала, что с начала этого года продолжительность жизни в России у женщин и мужчин выросла.

По ее словам, скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.

Скворцова подчеркнула, что необходимо заниматься профилактикой заболеваний, для того чтобы люди жили более долгой и здоровой жизнью.

Ранее министр рассказала, как увеличить продолжительность жизни в России до 80 лет. Во-первых, нужно прививать культуру здоровой жизни в детсаду, школе, университетах и колледжах. Во-вторых, это персональные скрининги здоровья – диспансеризация и профилактические осмотры.

В конце прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда жители страны начнут жить до 78 лет. По ее словам, это случится в 2024 году.