Отец убил двоих детей и покончил с собой в Саратове

Житель Самары убил себя и двоих своих детей, сообщает "Комсомольская правда". Трагедия случилась 1 октября в Самаре.

Тело мужчины обнаружили на улице Белоглинской под окнами дома, где он проживал с семьей в квартире на девятом этаже.

К моменту прибытия медиков 30-летний мужчина и его полуторагодовалый сын были мертвы. Четырехлетняя девочка с множественными переломами была госпитализирована в больницу, где скончалась.

Источник издания утверждает, что мужчина с двумя детьми погибли в день, когда его жена отправилась подавать на развод.

По факту гибели малолетних следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство".