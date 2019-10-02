Отец убил двоих детей и покончил с собой в Саратове

Житель Самары убил себя и двоих своих детей, сообщает "Комсомольская правда". Трагедия случилась 1 октября в Самаре.
Тело мужчины обнаружили на улице Белоглинской под окнами дома, где он проживал с семьей в квартире на девятом этаже.
К моменту прибытия медиков 30-летний мужчина и его полуторагодовалый сын были мертвы. Четырехлетняя девочка с множественными переломами была госпитализирована в больницу, где скончалась.
Источник издания утверждает, что мужчина с двумя детьми погибли в день, когда его жена отправилась подавать на развод.
По факту гибели малолетних следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Комментарии
Боже… сколько же развелось неадекватов...