Диетолог рассказал о самом вредном для здоровья мясе

Специалист по рациональному питанию Марина Ваулина рассказала о том, какое мясо опаснее всего для человека, сообщает РИА "Новости".

Самым вредным, по мнению специалиста, является мясо с большим сроком годности. Осторожнее всего потребителю нужно быть с "элитными" сортами мяса импортного производства.

"Чем дольше его срок годности, чем дальше страна-производитель, тем больше времени занимает транспортировка, тем больше в продукте нежелательных химических веществ – консервантов. Реалии таковы, что замораживают и размораживают такую продукцию нередко несколько раз. Ничего хорошего от всего этого организм не получит", – отметила она.

Медик добавила, что есть деликатесы нужно в меру. При этом важно правильно их готовить. Тяжелее всего, по мнению специалиста, организм человека переваривает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину. При этом мясо с овощами усваивается легче.