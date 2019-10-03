Отреставрированный фильм "Калина красная" показали на Венецианском кинофестивале

Отреставрированный фильм Василия Шукшина "Калина красная" выпустили в повторный прокат, сообщает "Россия-Культура".

Над картиной работали специалисты концерна "Мосфильм" и синематика журнала "Искусство кино". Для повторного проката специалисты провели цветокоррекцию, стабилизировали изображение и улучшили фонограмму.

Премьера показа состоялась на Венецианском кинофестивале.

Фильм "Калина красная" стал лидером проката 1974 года. На показ картины было продано более 60 миллионов билетов. Василий Шукшин сам написал сценарий для кино, сыграл в нем главную роль и выступил в качестве режиссера.