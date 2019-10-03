Пенсионеров приглашают бесплатно посетить барнаульский зоопарк

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" в честь месячника пожилого человека приготовил уже традиционный подарок, сообщается на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

"С 1 по 11 октября включительно для всех пенсионеров по возрасту вход совершенно бесплатный! Приходите пообщаться с этими милыми, прекрасными и обаятельными животными", – сообщил директор зоопарка Сергей Писарев.

Стоит отметить, что такое мероприятие проходит в зоопарке ежегодно в первой половине октября.