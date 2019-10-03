Пенсионеров приглашают бесплатно посетить барнаульский зоопарк

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" в честь месячника пожилого человека приготовил уже традиционный подарок, сообщается на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".
"С 1 по 11 октября включительно для всех пенсионеров по возрасту вход совершенно бесплатный! Приходите пообщаться с этими милыми, прекрасными и обаятельными животными", – сообщил директор зоопарка Сергей Писарев.
Стоит отметить, что такое мероприятие проходит в зоопарке ежегодно в первой половине октября.
Комментарии
Лучше бы для детей делали бесплатные посещения, пенсионеры от скуки пойдут, а детей нужно приучать любить природу и животных.
Спасибо! Видно, что в нашем зоопарке работают хорошие и неравнодушные люди. В последние годы это место очень сильно преобразилось и улучшилось. Каждый раз посещаю его с удовольствием. Спасибо за Ваш труд!
а по 13 было бы еще лучше
выходные зажали!
Это называется увидеть животных и умереть. Так как нашим пенсионерам уже не грозит наскрести денег до Парижа. Вариант по-русски!
пенсам не важно выходной - нет , они свободны