От ледника в Антарктиде откололся айсберг размером с пять Барнаулов

Огромный айсберг откололся от шлейфового ледника Эймери в Антарктиде 26 сентября, сообщает N+1.

В пресс-релизе Австралийской антарктической службы указано, что площадь его составляет 1636 квадратных километров – это чуть больше площади Барнаула, умноженной на пять. Общий вес отколовшегося куска – 315 миллиардов тонн.

Ученые предполагают, что это не связано с изменением климата, а является частью природного цикла ледника.

Исследователи наблюдают за ним уже 20 лет и большую трещину обнаружили в начале двухтысячных. Предполагалось, что айсберг отколется примерно в 2015 году, но это произошло чуть позже.

Отколовшийся айсберг назвали D28. Сейчас за ним наблюдают, поскольку в дальнейшем он может представлять опасность для судоходства.