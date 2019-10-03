Подержанные смартфоны в Барнауле подешевели за год на 5%

Эксперты "Авито" выяснили, что средняя цена мобильного телефона в Барнауле по итогам III квартала 2019 года составила девять тысяч рублей. Покупая смартфоны с рук по объявлению, барнаульцы предпочитают следующих производителей: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Meizu и Nokia.

В Барнауле iPhone на площадке "Авито" можно найти по средней цене 12 300 рублей – он стал доступнее на 31,1%, чем год назад. Телефоны марки Samsung занимают второе место, их цена около 8 700 рублей (+3,8% за год). Далее идет китайский бренд Huawei (9 800 рублей, -0,5% за год).

В Барнауле за III квартал этого года на iPhone пришлось 56,8% всего спроса, на Samsung – 15,8%, на Huawei и Xiaomi – 9,4% и 7% соответственно.

В Барнауле мобильный телефон в среднем стоит 9 000 рублей, что на 5% дешевле, чем годом ранее (но и на 5% дороже, чем во II квартале 2019 года). Первое место по доступности среди 23 крупнейших российских городов занял Омск, где средняя стоимость устройства составила 8 600 рублей. Самый высокий средний ценник в Новосибирске – 14 500 рублей.

Средняя цена смартфона по России составила 12 300 рублей. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6% – со вторым кварталом 2019.

По сравнению с III кварталом 2018 года предложение мобильных телефонов в Барнауле выросло на 40%. Другими словами, смартфоны, которыми уже пользовались, стали чаще продавать.