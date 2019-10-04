Четыре колеса и передний госномер сняли с машины ночью в центре Барнаула

Машину в Барнауле "разули" / Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле на проспекте Строителей с автомобиля сняли колеса и даже передний госномер, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"К сожалению, утро не всегда начинается с бодрящего кофе", – пишут в комментариях к фотографиям. "Придется "переобуться" в зимние колеса чуть раньше", – констатируют другие.
Чтобы такого не случалось, горожане в комментариях советуют не бросать автомобиль где попало и не надеяться на сигнализацию. "Люди, стоянки для автомобилей существуют. Охраняемые автостоянки. И ваши нервы в сохранности, и карманный бюджет в том числе", – обращаются подписчики к любителям припарковать машину поближе к своему подъезду.
Что касается госномера, то, как полагают барнаульцы, скоро владельцу автомобиля поступит предложение о его выкупе.
Комментарии
и надеяться на сигнализацию
Аккуратно сняли, если не сработала
Правильно сделали, не надо ставить свои корыта на ночь возле дома, для этого есть стоянка, гараж. Нет денег выброси своё авто в мусорку. Да я увижу такую картину, скажу ребята молодцы...
А зеркала оставили
Походу какие то шиномонтажники снимали, так все тихо сделали
4.10.2019 10:12
Гость
И на душе полегчает? Радоваться гадости будешь?
4.10.2019 10:14
- гость -
Когда ты свою телегу возле подъезда кидаешь мешая другим людям, ты радуешься, что соседям нагадил? Вот тебе и ответочка.
И поделом!
Просто эти воришки посивные гомосексуалисты))))а гость который гадости пишет это овёс прошедший через лошадь)))
никак "святые 90-тые" на фоне прорывов в экономике возвращаются...
Ну да, было бы лучше, чтобы машины ставили только на стоянки и в гаражи. Не так удобно, конечно, но забитые дворы, это тоже не очень удобно. Когда зимой по ночам и утром начинают разогреваться, угарного газа больше, чем от лесных пожаров, в связи с которыми митинги собирали
Ха-ха, еще один экономист допрыгался. Сэкономил на стоянке ?
Да нет, сейчас несравнимо спокойней люди машины во дворах ночевать оставляют, чем в 90-е. 2-3 случая за год это ни о чем. Причем интересно, что и хулиганов меньше стало, никто камнем не кидается, гвоздем не царапает
10:11, дело не в аккуратности, а в тупых сигналках, типа шерхан, ягуар, и т.п., в свое время такие дилеры впаривали. Современные сигналки оснащены акселерометром, при изменении угла авто, срабатывает сигнализация.
а со стоящих рядом машин не сняли. видимо , личные счеты с владельцем сводили
Люди для стоянки для автомобилей существуют. Охраняемые автостоянки. И ваши нервы в сохранности, и карманный бюджет в том числе
Какие там стоянки в центре платные? Где там гаражи? 5 остановок на трамвае проехать?
Точечные застройки все съели. В центре было штуки 3 стоянки платные всегда
На ДСпорта, возле парка Изумрудного и возле ИнстКультуры! Теперь их нет.
Так же и в других районах - все застроили.
4.10.2019 10:16
- гость -
Лично я ничего не ставлю. Но и не радуюсь гадостям, как некоторые.
4.10.2019 10:12 Гость
Правильно сделали, не надо ставить свои корыта на ночь возле дома, для этого есть стоянка, гараж.
Вообще то, стоянки предоставляют только место, за сохранность они не отвечают. А если бы администрация вместе с домами возводила гаража, то такого количества машин около домов ночью не наблюдалось.
Современные сигналки оснащены акселерометром, при изменении угла авто, срабатывает сигнализация.
Элементарно Ватсон. Сигналка сработала. Но у тупоголового хози окна выходят на пр. Строителей и он ее не слышал. А соседи которых эта сигналка разбудила только порадовались, что балбеса наказали. Потому что не исключено, что сигналка срабатывала по несколько раз за ночь.
уважаемые советники стоянок. а кто вам сказал, что такого не может произойти на стоянке? и колеса снимут и вообще угонят - какие претензии вы к стоянке предъявлять будете? вам просто место для парковки за деньги предоставили. а охранять её договора не было. на стоянке машину разуть ещё проще...)
4.10.2019 10:28
- гость -
Конкретно возле этого дома (Строителей 21), куча гаражей находится в пяти минутах ползком максимум. Можете открыть 2 Гис и убедиться. Но это же надо деньги тратить. А зачем, если можно кинуть во дворе?
10:28, ничего там не охраняют, ты арендуешь землю, а что на ней было, никто за это не отвечает, и угон со стоянок это далеко не редкость. Да и "охрана" там, пенсионер, который смотрит телевизор. Советую почитать устав автостоянки...
10:29(3), с этим сложно поспорить...
Че то на амике лет за 10 ни одной новости не прошло, что на стоянке машину разули. Стояночники наверное в полицию не сообщают. Но владельцы то сообщают. Или не было такого ни разу?
Дворовой паркун отчего-то решил, что может каждый день захламлять двор своим старым корытом, но тут же был показательно наказан. На фотке смотрю ещё много на чём колёса ещё остались.
Никто не будет звонить в редакцию, сообщать, что у него угнали авто со стоянки.
Лет 10 ставил на стоянке, ни одну машину на стоянке ни угнали, не разули, ни обокрали. Какая-то неправильная стоянка наверное.
Сейчас 2 машины, обе стоят в арендуемых гаражах. Да, не совсем рядом с домом, квартал примерно топать. Но не смертельно.
99 % новостей о криминале в редакции появляется не от потерпевших, а из сводок полиции
Переехал в новый район, пока искал гараж - ставил машину во дворе - регулярно воровали колпачки с колес, дворники. Снял гараж, сухо, тепло, можно работы кое-какие провести, красота. Но стоит денежку определенную. Для жмотов конечно этот вариант не пойдет.
перекрыл проезд, получи ответку
4.10.2019 10:12
Гость
ну и дурачок
Че то на амике лет за 10 ни одной новости не прошло, что на стоянке машину разули.
На п.Южном, на стоянке, зашёл утырок и проколол колёса практически на всех машинах. А в будке охранником сидел другой утырок, который не то что не воспрепятствовал, но даже на тревожную кнопку не соизволил нажать. А был не просто дед, а целый охранник из охранного агенства на договоре.
кому нужен этот номер. под каждым забором сейчас можно сделать
4.10.2019 11:02
Кот.Без сапог.
___
На стоянку не ставь. Там могут разуть, колеса проткнуть.
Совет от тебя дельный. Главное рабочий.
Квартиру тоже не закрывай. Все равно вскрывают.
Деньги в дальний карман не клади. Достанут.
И так далее.
Кто то говорил про поток что тут наркоманы, и другие нехристи живут. Умойтесь господа, у нас такого нет
Ну что, все нищеброды проплакались от счастья?
11:09
- гость -
Кто то говорил про поток что тут наркоманы, и другие нехристи живут. Умойтесь господа, у нас такого нет
Их всех переселили на Уськова, теперь там бомбят тачки.
В прошлом году у нас во дворе точно такая же картина была. Только вместо кирпичиков чурочки подставили.
В очередной раз поражаюсь ущербному мировоззрению некоторых. Оправдывать воровство тем, что пострадавший сам виноват, оставив машину во дворе.
Оправдывать воровство тем, что пострадавший сам виноват, оставив машину во дворе.
Это представители того самого "глубинного народа" - 40 летние Васьки-лузеры, начинка для трамваев и троллейбусов.
4.10.2019 11:13
- гость -
_
Купил 20-летнюю кредитную мазду, без живого места, засрал дворы своим металлоломом гнилым и гарью, паркуешься на газонах - сразу не лузер, понятно ясно.
Не все лузеры, у кого есть гаражи
никто не спорит что гаражей в центре достаточно, но! они почему то не пустые, представляете! в них тоже кто-то ставит свои автомобили. вот переехал я, всю жизнь у меня был гараж и теперь в районе даже 300 метров я не могу купить гараж, т.к предложений ПРОСТО НЕТ!
11:19
- гость -
засрал дворы своим металлоломом гнилым и гарью,
А ты достань из своего камзола шёлковый платочек и протри под носом
По виду Субарик 10-и летний. Ну возможно и на кредит
Купил 20-летнюю кредитную мазду,
Оу, теперь на 20 летние гнилые мазды выдают кредиты? У тебя то ВУ есть, лузер?
Гараж наверное дороже этой машины. Смотря какой конечно
Когда зимой по ночам и утром начинают разогреваться, угарного газа больше, чем от лесных пожаров, в связи с которыми митинги собирали
Спасити! Памажити люди добрые, пад маим акном греют машину - дышать нечим!!!111
Потребительские кредиты выдают на все
А ты достань из своего камзола шёлковый платочек и протри под носом
Попроси мамку, чтоб она тебя научила сопли вытирать. А то так и будешь до старости чужих людей упрашивать.
4.10.2019 11:27
- гость -
Ты с какой планеты? Кредит дают хоть кому и хоть на что. С добрым утром.
Спасити! Памажити люди добрые, за тысячу километров от маиго акна тайха горит - дышать нечим!!!111 Все на митинх!!!
4.10.2019 11:22
- гость -
Аж 300 метров, а что не прямо рядом с подъездом или в подъезде ? Я до гаража 700 м хожу и там предложений о продаже просто вагон.
11:29
гость
Потребительские кредиты выдают на все
Глупее себя ищешь? Ты же по себе сейчас судишь! Не многие будут "добивать" потребительским кредитом.