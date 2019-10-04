Четыре колеса и передний госномер сняли с машины ночью в центре Барнаула

Машину в Барнауле "разули" / Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле на проспекте Строителей с автомобиля сняли колеса и даже передний госномер, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"К сожалению, утро не всегда начинается с бодрящего кофе", – пишут в комментариях к фотографиям. "Придется "переобуться" в зимние колеса чуть раньше", – констатируют другие.

Чтобы такого не случалось, горожане в комментариях советуют не бросать автомобиль где попало и не надеяться на сигнализацию. "Люди, стоянки для автомобилей существуют. Охраняемые автостоянки. И ваши нервы в сохранности, и карманный бюджет в том числе", – обращаются подписчики к любителям припарковать машину поближе к своему подъезду.

Что касается госномера, то, как полагают барнаульцы, скоро владельцу автомобиля поступит предложение о его выкупе.