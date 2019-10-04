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Четыре колеса и передний госномер сняли с машины ночью в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Чтобы такого не случалось, горожане советуют не ставить авто поближе к дому и не надеяться на сигнализацию

Машину в Барнауле "разули" / Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле на проспекте Строителей с автомобиля сняли колеса и даже передний госномер, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"К сожалению, утро не всегда начинается с бодрящего кофе", – пишут в комментариях к фотографиям. "Придется "переобуться" в зимние колеса чуть раньше", – констатируют другие.

Чтобы такого не случалось, горожане в комментариях советуют не бросать автомобиль где попало и не надеяться на сигнализацию. "Люди, стоянки для автомобилей существуют. Охраняемые автостоянки. И ваши нервы в сохранности, и карманный бюджет в том числе", – обращаются подписчики к любителям припарковать машину поближе к своему подъезду.

Что касается госномера, то, как полагают барнаульцы, скоро владельцу автомобиля поступит предложение о его выкупе.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

4.10.2019 10:11
гость

и надеяться на сигнализацию

Аккуратно сняли, если не сработала

4.10.2019 10:12
Гость

Правильно сделали, не надо ставить свои корыта на ночь возле дома, для этого есть стоянка, гараж. Нет денег выброси своё авто в мусорку. Да я увижу такую картину, скажу ребята молодцы...

4.10.2019 10:12
гость

А зеркала оставили

4.10.2019 10:13
гость

Походу какие то шиномонтажники снимали, так все тихо сделали

4.10.2019 10:14
- гость -

4.10.2019 10:12
Гость

И на душе полегчает? Радоваться гадости будешь?

4.10.2019 10:16
- гость -


4.10.2019 10:14
- гость -

Когда ты свою телегу возле подъезда кидаешь мешая другим людям, ты радуешься, что соседям нагадил? Вот тебе и ответочка.

4.10.2019 10:18
- гость -

И поделом!

4.10.2019 10:20
Вася

Просто эти воришки посивные гомосексуалисты))))а гость который гадости пишет это овёс прошедший через лошадь)))

4.10.2019 10:20
- гость -

никак "святые 90-тые" на фоне прорывов в экономике возвращаются...

4.10.2019 10:21
гость

Ну да, было бы лучше, чтобы машины ставили только на стоянки и в гаражи. Не так удобно, конечно, но забитые дворы, это тоже не очень удобно. Когда зимой по ночам и утром начинают разогреваться, угарного газа больше, чем от лесных пожаров, в связи с которыми митинги собирали

4.10.2019 10:23
- гость -

Ха-ха, еще один экономист допрыгался. Сэкономил на стоянке ?

4.10.2019 10:23
гость

Да нет, сейчас несравнимо спокойней люди машины во дворах ночевать оставляют, чем в 90-е. 2-3 случая за год это ни о чем. Причем интересно, что и хулиганов меньше стало, никто камнем не кидается, гвоздем не царапает

4.10.2019 10:24
- гость -

10:11, дело не в аккуратности, а в тупых сигналках, типа шерхан, ягуар, и т.п., в свое время такие дилеры впаривали. Современные сигналки оснащены акселерометром, при изменении угла авто, срабатывает сигнализация.

4.10.2019 10:24
- гость -

а со стоящих рядом машин не сняли. видимо , личные счеты с владельцем сводили

4.10.2019 10:28
- гость -

Люди для стоянки для автомобилей существуют. Охраняемые автостоянки. И ваши нервы в сохранности, и карманный бюджет в том числе


Какие там стоянки в центре платные? Где там гаражи? 5 остановок на трамвае проехать?
Точечные застройки все съели. В центре было штуки 3 стоянки платные всегда
На ДСпорта, возле парка Изумрудного и возле ИнстКультуры! Теперь их нет.

Так же и в других районах - все застроили.

4.10.2019 10:29
- гость -

4.10.2019 10:16
- гость -

Лично я ничего не ставлю. Но и не радуюсь гадостям, как некоторые.

4.10.2019 10:29
- гость -

4.10.2019 10:12 Гость
Правильно сделали, не надо ставить свои корыта на ночь возле дома, для этого есть стоянка, гараж.

Вообще то, стоянки предоставляют только место, за сохранность они не отвечают. А если бы администрация вместе с домами возводила гаража, то такого количества машин около домов ночью не наблюдалось.

4.10.2019 10:29
- гость -

Современные сигналки оснащены акселерометром, при изменении угла авто, срабатывает сигнализация.

Элементарно Ватсон. Сигналка сработала. Но у тупоголового хози окна выходят на пр. Строителей и он ее не слышал. А соседи которых эта сигналка разбудила только порадовались, что балбеса наказали. Потому что не исключено, что сигналка срабатывала по несколько раз за ночь.

4.10.2019 10:32
- гость -

уважаемые советники стоянок. а кто вам сказал, что такого не может произойти на стоянке? и колеса снимут и вообще угонят - какие претензии вы к стоянке предъявлять будете? вам просто место для парковки за деньги предоставили. а охранять её договора не было. на стоянке машину разуть ещё проще...)

4.10.2019 10:33
- гость -


4.10.2019 10:28
- гость -


Конкретно возле этого дома (Строителей 21), куча гаражей находится в пяти минутах ползком максимум. Можете открыть 2 Гис и убедиться. Но это же надо деньги тратить. А зачем, если можно кинуть во дворе?

4.10.2019 10:38
- гость -

10:28, ничего там не охраняют, ты арендуешь землю, а что на ней было, никто за это не отвечает, и угон со стоянок это далеко не редкость. Да и "охрана" там, пенсионер, который смотрит телевизор. Советую почитать устав автостоянки...

4.10.2019 10:39
- гость -

10:29(3), с этим сложно поспорить...

4.10.2019 10:40
гость

Че то на амике лет за 10 ни одной новости не прошло, что на стоянке машину разули. Стояночники наверное в полицию не сообщают. Но владельцы то сообщают. Или не было такого ни разу?

4.10.2019 10:41
&

Дворовой паркун отчего-то решил, что может каждый день захламлять двор своим старым корытом, но тут же был показательно наказан. На фотке смотрю ещё много на чём колёса ещё остались.

4.10.2019 10:43
- гость -

Никто не будет звонить в редакцию, сообщать, что у него угнали авто со стоянки.

4.10.2019 10:45
- гость -

Лет 10 ставил на стоянке, ни одну машину на стоянке ни угнали, не разули, ни обокрали. Какая-то неправильная стоянка наверное.
Сейчас 2 машины, обе стоят в арендуемых гаражах. Да, не совсем рядом с домом, квартал примерно топать. Но не смертельно.

4.10.2019 10:45
гость

99 % новостей о криминале в редакции появляется не от потерпевших, а из сводок полиции

4.10.2019 10:48
- гость -

Переехал в новый район, пока искал гараж - ставил машину во дворе - регулярно воровали колпачки с колес, дворники. Снял гараж, сухо, тепло, можно работы кое-какие провести, красота. Но стоит денежку определенную. Для жмотов конечно этот вариант не пойдет.

4.10.2019 10:58
- гость -

перекрыл проезд, получи ответку

4.10.2019 11:02
- гость -


4.10.2019 10:12
Гость
ну и дурачок

4.10.2019 11:02
Кот.Без сапог.

Че то на амике лет за 10 ни одной новости не прошло, что на стоянке машину разули.

На п.Южном, на стоянке, зашёл утырок и проколол колёса практически на всех машинах. А в будке охранником сидел другой утырок, который не то что не воспрепятствовал, но даже на тревожную кнопку не соизволил нажать. А был не просто дед, а целый охранник из охранного агенства на договоре.

4.10.2019 11:04
- гость -

кому нужен этот номер. под каждым забором сейчас можно сделать

4.10.2019 11:07
- гость -

4.10.2019 11:02
Кот.Без сапог.
___
На стоянку не ставь. Там могут разуть, колеса проткнуть.
Совет от тебя дельный. Главное рабочий.
Квартиру тоже не закрывай. Все равно вскрывают.
Деньги в дальний карман не клади. Достанут.
И так далее.

4.10.2019 11:09
- гость -

Кто то говорил про поток что тут наркоманы, и другие нехристи живут. Умойтесь господа, у нас такого нет

4.10.2019 11:10
- гость -

Ну что, все нищеброды проплакались от счастья?

4.10.2019 11:11
- гость -

11:09
- гость -
Кто то говорил про поток что тут наркоманы, и другие нехристи живут. Умойтесь господа, у нас такого нет

Их всех переселили на Уськова, теперь там бомбят тачки.

4.10.2019 11:11
- гость -

В прошлом году у нас во дворе точно такая же картина была. Только вместо кирпичиков чурочки подставили.

4.10.2019 11:12
Отчаянная

В очередной раз поражаюсь ущербному мировоззрению некоторых. Оправдывать воровство тем, что пострадавший сам виноват, оставив машину во дворе.

4.10.2019 11:13
- гость -

Оправдывать воровство тем, что пострадавший сам виноват, оставив машину во дворе.

Это представители того самого "глубинного народа" - 40 летние Васьки-лузеры, начинка для трамваев и троллейбусов.

4.10.2019 11:19
- гость -

4.10.2019 11:13
- гость -
_
Купил 20-летнюю кредитную мазду, без живого места, засрал дворы своим металлоломом гнилым и гарью, паркуешься на газонах - сразу не лузер, понятно ясно.

4.10.2019 11:20
гость

Не все лузеры, у кого есть гаражи

4.10.2019 11:25
трость

никто не спорит что гаражей в центре достаточно, но! они почему то не пустые, представляете! в них тоже кто-то ставит свои автомобили. вот переехал я, всю жизнь у меня был гараж и теперь в районе даже 300 метров я не могу купить гараж, т.к предложений ПРОСТО НЕТ!

4.10.2019 11:25
- гость -

11:19
- гость -
засрал дворы своим металлоломом гнилым и гарью,

А ты достань из своего камзола шёлковый платочек и протри под носом

4.10.2019 11:25
гость

По виду Субарик 10-и летний. Ну возможно и на кредит

4.10.2019 11:27
- гость -

Купил 20-летнюю кредитную мазду,

Оу, теперь на 20 летние гнилые мазды выдают кредиты? У тебя то ВУ есть, лузер?

4.10.2019 11:27
гость

Гараж наверное дороже этой машины. Смотря какой конечно

4.10.2019 11:28
- гость -

Когда зимой по ночам и утром начинают разогреваться, угарного газа больше, чем от лесных пожаров, в связи с которыми митинги собирали

Спасити! Памажити люди добрые, пад маим акном греют машину - дышать нечим!!!111

4.10.2019 11:29
гость

Потребительские кредиты выдают на все

4.10.2019 11:30
- гость -

А ты достань из своего камзола шёлковый платочек и протри под носом

Попроси мамку, чтоб она тебя научила сопли вытирать. А то так и будешь до старости чужих людей упрашивать.

4.10.2019 11:31
- гость -

4.10.2019 11:27
- гость -
Ты с какой планеты? Кредит дают хоть кому и хоть на что. С добрым утром.

4.10.2019 11:31
гость

Спасити! Памажити люди добрые, за тысячу километров от маиго акна тайха горит - дышать нечим!!!111 Все на митинх!!!

4.10.2019 11:31
- гость -

4.10.2019 11:22
- гость -

Аж 300 метров, а что не прямо рядом с подъездом или в подъезде ? Я до гаража 700 м хожу и там предложений о продаже просто вагон.

4.10.2019 11:31
- гость -

11:29
гость
Потребительские кредиты выдают на все

Глупее себя ищешь? Ты же по себе сейчас судишь! Не многие будут "добивать" потребительским кредитом.

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