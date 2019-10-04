Полиция назвала причину вооруженного захвата завода на Кубани

Сообщения СМИ о вооруженном захвате завода "Кубанские деликатесы" в Краснодарском крае прокомментировала пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как сообщает "Интерфакс", восемь вооруженных огнестрельным оружием людей ворвались на территорию компании, расстреляв двоих охранников, забаррикадировались в здании завода и взяли заложников, которых затем отпустили. Сотрудники охраны госпитализированы с пулевыми ранениями.

"По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий", — уточнили в пресс-центре регионального управления полиции.

На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и других экстренных служб. Работает следственно-оперативная группа.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс" предприятие, занимающееся консервированием фруктов и овощей, принадлежит Ивану Радченко и Владимиру Скрипке.

По информации на 27 сентября 2019 года, на долю совладельца Скрипки назначили доверительного управляющего в лице ООО "Бастион". Оно принадлежит Ирине Крючковой, Анне Голубицкой и Юлии Залевской.