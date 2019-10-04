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Алтайская семья выиграла суд у "Марии-Ра"

, ИА "Амител"
Суд признал, что дом жителей Камня-на-Оби подтопило из-за строительства супермаркета
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Суд частично удовлетворил иск семьи из Камня-на-Оби против торговой сети "Мария-Ра", сообщает газета "Каменские известия".

Причиной для судебной тяжбы стало подтопление жилья талыми и грунтовыми водами, из-за которого оно стало разрушаться и пришло в негодность.

Хозяева дома на улице Ленинградская утверждали, что к таким последствиям привело возведение супермаркета по-соседству.

Судья изучил результаты проведенных экспертиз и пришел к выводу, что требования истца о возмещении ущерба законны. Он постановил взыскать с ответчика денежные средства в компенсацию нанесенному ущербу.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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