Первый в мире алмаз-матрешку нашли в России. Видео

Необычный алмаз добыли в Якутии сотрудники предприятия "Алроса", сообщает пресс-служба компании.

Особенность драгоценного камня в том, что внутри него расположен еще один. Он свободно перемещается внутри полости по принципу "матрешки". Это первый известный науке подобный случай.

Вес уникальной находки составляет 0,124 грамма (0,62 карата). Размеры внешнего камня –4,8×4,9×2,8 мм, внутреннего – 1,9×2,1×0,6 мм.

Теперь ученые строят гипотезы о происхождении алмаза-"матрешки". Они выдвигают две основные гипотезы.

"Согласно первой версии в процессе роста алмаз был захвачен мантийным минералом, который позже был растворен в условиях земной поверхности, согласно второй – в результате сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии была растворена более агрессивными мантийными процессами", — поделился замдиректора НИГП "Алроса" по инновационной работе Олег Ковальчук.