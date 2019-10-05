Минфин прогнозирует снижение реальных доходов россиян в ближайшее время

Реальные доходы россиян в 2019 году продолжают снижаться, в частности из-за процентов по кредитам, сообщает ТАСС.

"В целом по итогам текущего года рост реальной начисленной заработной платы прогнозируется на уровне 1,5%. В то же время динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на динамичный рост заработной платы, остается отрицательной (-1,3% за первое полугодие 2019 года) на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты. В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%", – отмечается в материалах Минфина.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин отметил, что в России есть проблема закредитованности населения. По его мнению, "взорвется" она в 2021 году.