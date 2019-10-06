Депутата Госдумы в течение часа допрашивали в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудники ФБР в течение часа допрашивали депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка, сообщает в своем Twitter посольство России в США.
В связи с допросом депутата @dumagovru в аэропорту Нью-Йорка И.А.Юмашевой американскими спецслужбами Посольство направило ноту протеста в госдепартамент.— Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) 5 октября 2019 г.
▶️ https://t.co/4TuLx01XGd 👈 @FBI @statedeptspox pic.twitter.com/i5CyQMbDa9
Сообщается, что после допроса сотрудник спецслужб США предлагал депутату "пообщаться в неформальной обстановке".
Юмашева прибыла на форум "Диалог Форт-Росс" и была задержана примерно на час. Об инциденте рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такие подходы к депутату Государственной думы", — сказал Антонов.
Посольство направило в Госдепартамент США ноту протеста.
"Представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Россию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево", — возмутился Антонов.
Инга Юмашева большинству россиян знакома по экрану телевизора. С декабря 2014 года она была ведущей программы "Вести-Утро", а также некоторых выпусков "Вестей". В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва по партийному списку от "Единой России".
Комментарии
Валентин Юмашев - человек который сделал Путина Путиным
Зачем тут ноты?Приезжего пиндоса (если он не турист) пора начать допрашивать по три часа.Каждого.
12:35
- гость -
Тогда у тебя вообще отберут пенсию.
"Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такие подходы к депутату Государственной думы", — сказал Антонов.
Там она не депутат Государственной думы, а туристка. Повезло, что в иммиграционную тюрьму не загремела.
Представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса.
Конечно не можешь, ведь твои дети у них живут и учатся.
6.10.2019 12:30
- гость -
Валентин Юмашев
Однофамильцы. Википедия говорит что папа её нефтяной топ менеджер , а местная пресса её сравнивает с певицей Алсу, ту могучий папа сделал певицей.
Так она из семейки ЕБН. Юмашев - не то зять, не то сват Борьки-алкаша, черт их там разберет. Пыжить начали эту кодлу, и поделом. Гнид надо давить.
нам что посочувствовать ей?вообще пофиг.пусть допрашивают.их еще и на страшном суде допрашивать будут.