Депутата Госдумы в течение часа допрашивали в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудники ФБР в течение часа допрашивали депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка, сообщает в своем Twitter посольство России в США.

Сообщается, что после допроса сотрудник спецслужб США предлагал депутату "пообщаться в неформальной обстановке".

Юмашева прибыла на форум "Диалог Форт-Росс" и была задержана примерно на час. Об инциденте рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такие подходы к депутату Государственной думы", — сказал Антонов.

Посольство направило в Госдепартамент США ноту протеста.

"Представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Россию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево", — возмутился Антонов.

Инга Юмашева большинству россиян знакома по экрану телевизора. С декабря 2014 года она была ведущей программы "Вести-Утро", а также некоторых выпусков "Вестей". В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва по партийному списку от "Единой России".