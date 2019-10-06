Развлекательный комплекс за 3,6 млрд рублей построят в игорной зоне Алтая

Власти Алтайского края подписали соглашение с ООО "Золотая ласточка 8" о строительстве многофункционального развлекательного комплекса с казино на территории "Сибирской монеты", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно условиям договора, инвестору предоставили в аренду два земельных участка общей площадью 9,5 гектара. За несколько лет он вложит проект 3,6 млрд рублей.

На первом этапе запланировано возведение слот-зала на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов. Их собираются запустить уже в 2020 году.

Второй этап, который растянется на 2021-2023 годы, будет включать в себя строительство гостиницы по франшизе известного международного бренда на 150 номеров.

Заключительным этапом станет строительство казино на 5 тысяч кв. метров и создание зоны отдыха. Власти Алтайского края ожидают, что проект даст жителям региона не менее 100 новых рабочих мест.

Ранее подсчитано, сколько вложенных в алтайское казино "Сибирская монета" средств вернулось в виде налогов.

Общая сумма вложений в игорную зону с 2008 года составила около 2 миллиардов рублей. Более миллиарда рублей – это частные инвестиции, а около 800 миллионов – деньги краевого бюджета. За 2018 год "Сибирская монета" принесла налогов на сумму 85 миллионов рублей.