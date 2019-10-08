Мнимая свобода от кредитов: как не стать жертвой "антиколлекторов"

Просрочка по кредиту или займу – ситуация весьма неприятная, и избавиться от долга для некоторых кажется простым и понятным выходом. К тому же сегодня существует довольно много предложений от антиколлекторов, которые предлагают взять на себя общение с банком и заняться юридической стороной проблемы, а в некоторых случаях даже выкупить долг у финансовой организации. Разберемся, какие процедуры могут оказаться нелегальными и как не попасть в руки мошенников.

Долги не "растают"

Важно понимать, что никакая легальная организация по избавлению от долгов не будет работать бесплатно. Антиколлекторы в данном случае выступают как посредники между заемщиком и банком (или МФО), и за свои услуги, конечно, берут деньги. И не факт, что выкупленный долг обойдется вам дешевле, чем если бы вы закрыли его напрямую.

Но если вы не хотите лично общаться с коллекторами и вам удобнее передать решение юридических вопросов третьим лицам – это ваше право. Главное – не нарваться на мошенников и знать основные схемы, по которым они работают.

Самая распространенная схема – когда вам предлагают уладить вопрос со звонками коллекторов за предоплату. В этом случае велика вероятность, что "антиколлекторы" просто передадут часть средств в счет погашения займа, и, показав "эффективность" своей работы, попросят у вас следующую оплату.

Еще одна возможная схема обмана – вам предлагают поучаствовать в инвестировании и получить гарантированный доход, а за счет сверхприбыли рассчитаться по основным долгам. В этом случае будьте готовы к тому, что в момент передачи денег вы видите такого "антиколлектора" последний раз.

Если же частное лицо или сторонняя организация предлагают услуги по рефинансированию, можете не сомневаться – перед вами мошенники. Рефинансирование могут проводить исключительно банки, лицензированные ЦБ РФ.

Есть ли выход?

Безусловно, он есть. Договориться с банком или МФО о реструктуризации или отсрочке платежей можно самостоятельно. Если вы брали заем в легальной организации, то и кредиторы будут действовать в рамках закона, а зачастую – пойдут вам навстречу, потому что издержки на судебные разбирательства им тоже ни к чему. Главное, не прятаться от представителей финансовой организации и идти на диалог.

Но все-таки лучший способ не попадать в долговую яму – это адекватно рассчитывать свои возможности и выбирать наиболее выгодный вариант займа в надежной микрофинансовой организации с хорошей репутацией.

Например, если у вас в собственности есть автомобиль, то отличным вариантом для вас станет заем под залог ПТС в "Содействии Финанс Групп". Помимо выгодной процентной ставки, такой вариант кредитования очень удобен: после предоставления суммы на руки машина остается у собственника, а это значит, что деньги можно получить в срочном порядке без продажи автомобиля и с сохранением права пользования.

Сотрудники компании помогут получить заем в день обращения и оформят все документы в течение часа. "Содействие Финанс Групп" имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ, а заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

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