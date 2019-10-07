Трехлетний мальчик в алтайском селе провалился в канализацию и погиб

Трехлетний ребенок погиб в одном из сел Бурлинского района 4 октября, сообщает Следком по Алтайскому краю.
Мальчик наступил на крышку, которая закрывала канализационную яму. Под весом ребенка крышка провалилась. Он упал в наполненную канализационную яму. Отмечается, что на момент инцидента ребенок остался без присмотра родителей. Спасти его было некому.
Мальчик погиб на месте происшествия. Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Жалко ребетенка, пожить еще не успел...
У нас ребенок лет до шести боялся наступать на крышки люков. А произошло до смешного элементарно. Слесари что то делали в колодце и на обед прикрыли крышку но не совсем, а с зазором, т.к. чего затруднятся, обедать то все равно рядом сели. Ну пообедали.., естественно с бутылочкой, один слесарь решил сходить в кусты, благо они располагались рядом и его маршрут пролегал именно через люк. Наступив на крышку, а так как она была не полностью закрыта, крышка повернулась и слесарь столбиком ушел в подземелье... Коллеги по работе кинулись его доставать. Не поверите, но рабочий не получил сильных повреждений, наверное потому что выпивши был! Сыну тогда три с половиной было и он видел эту картину.