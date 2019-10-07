Американка рассказала о необычном способе, которым она успокаивает своих детей

Жительница США Джессика Д’Энтремонт на своей странице в Facebook рассказала о приеме, которым она успокаивает своих детей.
Женщина рассказала, что она купила своим детям пижамы, которые светятся в темноте. Она убедила дочерей, что для того, чтобы пижамы светились, их нужно заряжать. "Заряжаются" они если долго лежать неподвижно при включенном свете.
"Мне даже не стыдно", - призналась Д’Энтремонт.
Опубликованный американкой пост быстро обрел популярность. За неделю он собрал более 200 тысяч лайков и 50 тысяч комментариев.
Пользователи соцсети отмечают находчивость женщины и рассказывают, что возьмут ее способ на заметку.
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